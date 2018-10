Změní kryptoměny tvář financí jak ji známe?

Autor: Radek Říha

Bitcoin by mohl připravit cestu novému finančnímu uspořádání, tvrdí analytik Marcus Swanepoel, který věří, že změna v současné době probíhá.

Připomínky sdělil Marcus Swanepoel, spoluzakladatel společnosti Luno. Zpravodajskému deníku Express řekl: „Peníze nebudou navždy stejné. Věřím, že se nacházíme uprostřed jedné z velkých změn.“ A přestože si myslí, že změna již probíhá, není si Swanepoel jistý, jestli to bude Bitcoin nebo Ethereum, které způsobí tento posun a nebo jestli se to stane za rok nebo 100 let. Dále dodává: „Budoucnost peněz bude zahrnovat nějakou globální měnu, která bude zcela interoperabilní.“ Argumentuje, že není proti bankovní ani protivládní, ale domnívá se, že finanční sektor uvidí narušení. Poznamenává, že zatím v současném finančním systému není nic špatného, ​​ale může se stát, že se stane „neúčinný pro svět, v němž dnes žijeme“.

V začátcích kryptoměn je banky nebraly vážně. K bankám se navíc přidaly postavy jako Jamie Dimon a Warren Buffett, které hlásaly, že je to „podvod“ a že jde o „krysu otrávenou jedem.“ Nyní se však finanční instituce zabývají krypto trhem více. Například společnosti Goldman Sachs, JPMorgan a Northern Trust zvažují nabídku krypto investičních nástrojů. Společnost Fidelity Investments již zahájila svou vlastní krypto službu pro Bitcoin a Ethereum. Skutečnost, která zdůrazňuje, že velké podniky tvoří trh a krypto aktiva se stávají životaschopným investičním nástrojem.