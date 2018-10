Centrální banky by měly vydávat digitální měny, říká studie od IBM

Většina nadnárodních finančních institucí, které se zúčastnily společné studie od IMB a OMFIF věří, že centrální banky by měly vyvinout tzv. centrální bankou emitované digitální měny (central bank-issued digital currencies – CBDCs). Uvedená studie byla publikována 25. října. Jejími autory jsou IBM Blockchain World Wire a dále nezávislý finanční think-tank OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum).

Studie zahrnuje jednadvacet centrálních bank, které se podílely na výzkumu pořádaném think-tankem OMFIF v období července až září 2017. Účastníci tohoto výzkumu prý nenalezli kompromis na otázku, zda by vlády měly vydávat své vlastní kryptoměny a stejně tak se lišily jejich názory na to, jak by měl vypadat související proces správy a přístupu k těmto CBDC.

76 procent respondentů údajně vyjádřilo nejistotu ohledně účinnosti technologie distribuované účetní knihy DLT, ovšem většina dotazovaných finančních institucí také řekla, že věří, že centrální banky by měly vydávat své vlastní digitální měny. Přesto však pouze 38 procent finančních institucí z této studie aktivně zkoumá a zkouší CBDC, zatímco zbylých 62 procent je v této oblasti zcela neaktivních.

Kromě statistik týkajících se názorů globálních finančních institucí na CBDC studie dále zahrnuje několik různých přístupů k zavedení CBDC a rovněž poskytuje návody pro instituce, jak se vypořádat s výzvami, které jsou s tím spojené.

Cointelegraph, který tuto zprávu o studii IBM přinesl, v této souvislosti připomíná nedávná slova zástupce guvernéra centrální banky Japonska (Bank of Japan). Masayoshi Amamiya minulý týden prohlásil, že je nepravděpodobné, že by CBDC zlepšily stávající monetární systémy. A to proto, že kontrola ekonomiky skrze CBDC by fungovala pouze tehdy, kdyby centrální banky eliminovaly fiat peníze z finančního systému.

