Cramer: Akciové trhy se připravují na budoucí zpomalení ekonomiky a pokles firemních zisků

Akciové trhy v posledních dvou týdnech prochází silnou prodejní korekcí. Podle amerického komentátora pro CNBC Jima Cramera je za poklesem především změna celkové nálady, kdy si trh i přes všechny pozitivní ekonomické a firemní výsledkové zprávy začíná stále více uvědomovat, že je tu reální možnost všeobecného zpomalení. Ekonomika začne zpomalovat a možná i celkem rychle kvůli obchodní válce, kterou rozpoutal americký prezident. Kvůli tomu mohou také začít klesat firemní zisky a výsledky. Trh funguje s předstihem a proto klesá už nyní. Dalo by se říci, že předvádí učebnicovou korekci při dobrých zprávách, které přicházejí především ze strany pozitivně laděných firemních výsledkových zpráv za 3Q roku, které jsou mnohdy dokonce rekordní.Podle Cramera je negativní vliv obchodní války s Čínou evidentní a z tohoto pohledu je i zřejmé, kdo je a bude původcem všech problémů.Cramer nicméně míní, že současná korekce je spíše jen jednou z "prvních vlnek" a po dalším poklesu v řádu několika málo procent se na trh vrátí kupci. Na trhu klesají stejně akcie firem s výbornými výsledky bok po boku s těmi, jejichž výsledky nesou známky problémů a zpomalování a to nikdy netrvá příliš dlouho. Kvalitní tituly začnou brzy lákat kupce k návratu do zajímavých pozic.