Kolem Itálie začíná být dusno

Když už byla výše letmá zmínka o Itálii: člen Evropské komise pro ekonomické záležitosti Pierre Moscovici prohlásil v rozhovoru pro včerejší vydání italského deníku La Repubblica, že Komise sice odmítla návrh italské vlády na rozpočet země pod Apeninami pro rok 2019 (se schodkem 2,4 % HDP), ale že on je ohledně navrhovaného italského rozpočtu „otevřený konstruktivnímu dialogu“ a že jeho „dveře jsou otevřené“.

Taktéž včera ovšem italský vicepremiér Matteo Salvin i zopakoval, že jeho vláda svůj rozpočtový návrh nijak měnit nehodlá. A použil oproti Moscovicimu výrazně ostřejší slovník: že Brusel může klidně „do Vánoc poslat dvanáct dalších psaníček“ a že „Itálie už nechce být sluhou hloupých pravidel“.

Hned historicky první rozhodnutí Komise vrátit návrh rozpočtu vládě dané země k přepracování tedy naráží na neochotu této vlády rozpočet přepracovat. Situace je nebezpečná hned ve dvou rovinách.

V konkrétní rovině tím, že Itálii hrozí ztráta důvěry ze strany investorů do jejích dluhopisů a snížení ratingu. Ztráta důvěry by způsobila další zdražování dluhu (viz graf níže, který ukazuje vývoj výnosů 10letých italských státních dluhopisů v posledních 12 měsících), zatímco nízký rating by bránil ECB v přijímání italských dluhopisů jako zástavy v repo operacích, což by mohlo zkomplikovat přístup italských bank, a tím pádem i celé ekonomiky, k eurové likviditě. Náznak tohoto scénáře – zavřené banky, limity na výběry z bankomatů atd. – jsme viděli v roce 2015 v Řecku.)

V obecné rovině je italská situace hrozivá tím, že se může rozpoutat nepěkná debata o trestání členské země za porušení fiskálních pravidel, která z jen trochu jiné strany v minulosti porušila řada zemí eurozóny včetně těch největších. Budou padat obvinění z nerovného zacházení, z nedodržování pravidel, volání po překopání oněch pravidel atd.



Michal Skořepa, analytik