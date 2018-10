Kde nejvýhodněji směnit eura? Překvapivě u pumpy

Téměř každý někdy potřeboval získat valuty pro cestu do zahraničí. V minulém režimu nebylo jiné legální cesty, než navštívit banku (navíc obvykle s řadou dalších povolení). Řada občanů setrvává u této volby, přestože není zdaleka tak výhodná, jako jiné alternativy. A přitom legální a bezproblémové.

Podíváme-li se na nejobvyklejší měnu - eura, na domácím trhu snad nelze nalézt banku, u které by rozdíl mezi nákupem a prodejem byl menší než koruna. Daný tzv. spread se obvykle u 1 eura spíše pohybuje v rozpětí 1,20 až 1,50 Kč. Navíc se vedle toho od banky často dočkáme poplatku za směnu. I když pomineme tento poplatek, tak například u největší domácí banky České spořitelny šlo ve středu koupit 100 eur za 2 653 Kč, u ČSOB pak za 2 642 Kč. Pokud by ve stejný den chtěl klient eura naopak zpětně bance prodat, inkasoval by 2 513 Kč, resp. o korunu více u ČSOB. Zkrátka při zpětném prodeji by u České spořitelny klient na příkladových 100 eurech rovnou tratil 140 Kč, u ČSOB pak 128 Kč. Přitom existují možnosti, jak v tomto směru výrazně ušetřit. A to dokonce řádově.

Směnárny

Množství směnáren v posledních letech přibylo, jako hub po dešti. Trendem začaly být jejich pobočky v nákupních centrech. I když se v tomto segmentu můžeme na některých místech stále ještě setkat s provozovateli, kteří spíše než směnu měn nabízejí „lichvu“, lze ostatní směnárny označit za přístupnou a velmi výhodnou variantu pro výměnu valut. Většina jich za směnu navíc neúčtuje žádný poplatek.

K nejznámějším patří zřejmě Exchange. Z hlediska kurzů lze nicméně nalézt výhodnější konkurenci, u které se zmiňovaný spread může dostat u 1 eura dokonce i pod 10 haléřů!

Začněme nicméně s přehledem od začátku. V Praze u zmiňované Exchange šlo 100 eur ve středu okolo poledne koupit za 2 600 Kč. V ČR snad v nejznámějším obchodním domě Kotva lze navštívit směnárnu pod podobným názvem Exchange Czech, která daná eura prodávala za 2 590 Kč. Ještě výhodnější kurz šlo však nalézt u směnárny Alfa Prague sídlící například v Obchodním centru Palladium. Zde klient za 100 EUR zaplatil 2 586 Kč.

Při zpětném prodeji šlo u Exchange získat 2 530 Kč, u Exchange Czech 2 520 Kč a u Alfa Prague dokonce 2 550 Kč. Zmiňované směnárny navíc nabízejí, jak při prodeji či nákupu valut, ještě výhodnější kurzy. Klient však musí měnit vyšší částku (např. ekvivalent 30 tisíc Kč), být stálým klientem či však mnohdy stačí mít „VIP kupon“ vytištěný z webových stránek společnosti.

Z výše zmiňovaných by šlo za TOP směnárnu ve středu v Praze vyhlásit zmiňovanou Alfa Prague, která při předložení VIP kuponu nabízela prodej 100 eur za 2 584 Kč, resp. při jejich prodeji vyplácela 2 575 Kč. Zmiňovaný spread na 1 euru tak dosahoval pouhých 9 haléřů, oproti u bank uváděných minimálně 1,20 Kč...

Benzínová pumpa

Koupit či dokonce prodat eura však lze i u benzínové pumpy a to u řetězce Tank-Ono, který je zároveň obvykle lídrem z hlediska nejnižších cen pohonných hmot v České republice. Koupě 100 eur zde přišla ve středu na 2 600 Kč, tedy směna za totožný běžný kurz jako u zmiňované směnárny Exchange. Při prodeji šlo dané benzínové pumpy ve středu dokonce vyhlásit za vítěze, když za 100 eur vyplácely 2 580 Kč. Řetězec Tank-Ono trvale udržuje spread na euru jen na 20 haléřích, čímž více než konkuruje většině směnáren. Ty však na rozdíl od zmiňovaných pump nabízejí širokou škálu měn…

Přehled zmiňovaných kurzů za 1 euro pro „běžné“ částky (24.10.2018)