Technická analýza: Ropní medvědi potvrzují svou nadvládu

Ruku v ruce s aktuálním poklesem na akciových trzích se vyvíjí také cena ropy, která včera zažila nejprudší propad od července, když oslabila o více než 4 %. Jedním z katalyzátorů říjnových výprodejů je uklidnění situace kolem Saúdské Arábie a kauzy usmrcení novináře Džamála Chášakdžího. Tamní ministr pro energetiku totiž tento týden oznámil, že Saúdové budou i nadále zastávat zodpovědnou roli na ropném trhu, což by mělo vyústit v navýšení jejich produkce. Z aktuální těžby 10,7 milionu barelů za den tak lze v blízké době očekávat navýšení až na 11 milionu barelů denně, čímž by království pokořilo vlastní historické maximum. Do pozadí se tak dostává hlavní prorůstový faktor předešlých týdnů v podobě iránských sankcí, který zajišťoval dlouhotrvající stabilitu býčího trendu.

Dalším pomyslným hřebíčkem do rakve růstu cen ropy se stala zvýšená aktivita amerických producentů, kteří za uplynulý týden přidali další 4 aktivní vrtné soupravy. V neposlední řadě tlačí cenu ropy směrem dolů stavy zásob v USA. Čísla o růstu zásob na úroveň 6,5 milionu barelů, která byla reportovaná minulou středu, totiž téměř třikrát předčila odhady analytiků. Nadměrné zásoby se navíc zvýšily již počtvrté v řadě, a značně tak podpořily medvědí náladu na trhu.





WTI:

Proražení 200denního klouzavého průměru krátkodobým 50denním průměrem značí výstupní signál, který potvrzuje momentální změnu nálady na trhu. Cena ropy WTI ztratila ze svých zářijových maxim už skoro 15 % a další propady se nejeví jako nepravděpodobný scénář. Medvědí trend momentálně testuje spodní hranici sestupného kanálu na úrovni 66 USD/barel, která se coby rezistence postavila do cesty výraznějším poklesům.