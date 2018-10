Bayer: Soud snížil odškodnění za Roudup z 289 na 78 mil.USD, ale zároveń ho potvrdil. Celkem čeká 8 700 žalob

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Včerejší soudní slyšení v kauze údajného zdravotního poškození z používání produktu Roundup od společnosti Monsanto, která patří do konglomerátu Bayer , skončilo sice snížením odškodnění (z 289 na 78 mil. USD ), ale zároveň jeho potvrzením. To znamená, že Bayer bude i nadále čelit zhruba 8 700 žalobám v odhadované výši kolem 5 mld. USD . Jen připomínáme, že odhadovaný provozní zisk Bayeru na rok 2018 činí 11 mld. USD . Investoři reagovali prudkým výprodejem vzhledem k tomu, že podobné hromadné žaloby v USA mohou skončit výraznou finanční újmou pro velké společnosti (viz VW). Informaci vnímáme negativně.