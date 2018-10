Yandex: Akcie padly po spekulacích o vstupu banky Sberbank. Podle vedení jsou to jen spekulace

Yandex včera v tiskovém prohlášení reagoval na spekulace ruských médií, že by do společnosti mohla vstoupit největší ruská banka Sberbank jako významný akcionář. Yandex uvedl, že k takovému kroku by bylo zapotřebí souhlasu držitelů 75 % akcií typu A, s nimiž se obchoduje na burze. 10 % akcií drží zakladatel a šéf firmy Arkadij Volož, jenž uvedl, že svůj podíl neplánuje prodat. Hlasovací práva na valné hromadě navíc téměř ze 48 % ovládá Volož, spolu s dalšími zakladateli a zaměstnanci je podíl 57 %. Tento podíl zajišťují akcie typu B, které dle stanov firmy nemohou jejich držitelé prodat či převést na žádnou další osobu. Yandex konstatoval, že není jeho politikou vyjadřovat se ke konkrétním spekulacím. Tisková zpráva ale jednoznačně cílila na spekulace o Sberbank, které způsobily cca 25% pokles ceny akcie. Investoři mohli mít obavy, že propojení se Sberbank, kterou ovládá ruský stát, by mohlo zabránit americkým investorům vlastnit jeho akcie.

Agentura Bloomberg rovněž včera přinesla zprávu, že ruský parlament plánuje zákon, který by dal vládě právo omezit zahraniční vlastnictví v „agregátorech zpráv“. Za ty jsou údajně považovány i Yandex či ruská pobočka Googlu. Firmy by měly 6 měsíců na úpravu své vlastnické struktury. Yandex uvedl, že pokud by byl zákon přijat, zvážil by restrukturalizaci svého zpravodajství.