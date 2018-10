Ranní glosa: Německo míří k maastrichtské dluhové hranici

Konec kvantitativního uvolňování, respektive nákupů dluhopisů do portfolií ECB, se pomalu a jistě blíží ke svému konci a členské země eurozóny se tak budou muset opět plně spoléhat při svém zadlužování na „libovůli“ finančních trhů. ECB se za dobu trvání tohoto posledního programu podařilo nashromáždit dluhopisy za více než 2,1 bilionů eur a stala se tak vlastně největším věřitelem zemí EMU. Vlastní německé bondy za více než 509 mld. eur , francouzské za 414 mld., italské v objemu 360 mld. a tak bychom mohli pokračovat dále. Vzhledem k tomu, že průměrná splatnost těchto papírů dosahuje 7,5 let, tak nebude muset být ECB příliš aktivní ani při udržování svého portfolia.O to více se budou asi muset snažit některé země EMU hospodařící s deficitem a spoléhající se na peníze z finančních trhů. A těch je mimochodem (a zcela nepřekvapivě) většina. Dnes se dozvíme, jak hospodařily v polovině letošního roku a jak se některým z nich třeba podařilo snižovat jejich zadlužení v polovině letošního roku, nicméně nové zpřesněné údaje za loňský rok, s nimiž přišel Eurostat včera, poskytují také docela zajímavý obrázek. Dohromady země eurozóny hospodařily lépe a jejich souhrnný schodek se zmenšil na -1 % HDP . Snížil se i jejich relativní dluh na necelých 87 % HDP . Přitom si ovšem nelze nevšimnout, jak se třeba Německo rychle přibližuje hranici zadlužení požadované kdysi maastrichtskou smlouvou (60 % HDP ), zatímco Francie se jí úspěšně vzdaluje (98,5 %).Asi nejzajímavější je v tomto směru díky rozpočtové korespondenci s Bruselem druhá nejzadluženější země EU – Itálie – se závazky přesahujícími 131 % HDP . Té bude možná chybět velkorysá politika ECB asi nejvíce. Jen na úrocích jí loni její dluh stál téměř 4 % HDP . Ale kde jsou ty časy, kdy investorům stačila dvě procenta na desetiletém italském dluhopisu… Itálie tak má nyní opravdu velkou šanci udržet se v centru pozornosti finančních trhů možná déle, než by sama chtěla. Jakou má v tomto směru šanci, uvidíme třeba už v 11 hodin po zveřejnění deficitu a dluhu za druhý kvartál.