(Konec) tyranie amerického dolaru

Spojené státy byly po desetiletí symbolem globalizace a volného obchodu. I proto je dnes dolar hlavní světovou měnou. Prudká změna kurzu americké obchodní politiky ale zažitý model silně nahlodává.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září prohlásil, že nedává smysl, aby evropské firmy kupovaly evropská letadla za dolary. Čína v březnu představila jüanové futures na ropu, Rusko v srpnu uvedlo, že v reakci na sankce Washingtonu bude pokračovat ve výprodeji cenných papírů denominovaných v dolarech, a francouzský ministr financí Bruno Le Maire před dvěma měsíci řekl, že by se Evropa měla vyvázat ze submisivního vztahu s USA a pracovat na své absolutní nezávislosti.

Nejsilnější pozici má aktuálně dolar coby rezervní měna, naopak nejvíce americké měně na paty šlape ve vypořádávání platebních transakcí euro.

"Americký dolar stále stojí na pevných základech, nelze ale vyloučit, že by o dominantní pozici ve světě mohl v dohledné době přijít," uvádí ekonom Barry Eichengreen z University of California a dodává, že pokud bude význam dolaru dále klesat, mohl by Fed přistoupit k razantnějšímu zvyšování úrokových sazeb, aby zbrzdil odliv spekulativního kapitálu. Eichengreen hovoří o dodatečném růstu základní úrokové sazby Fedu až o 0,8 procentního bodu.

Sebedestruktivní sankce Washingtonu

Největším rizikem pro dolar je aktuálně podle expertů to, že Spojené státy přestřelí ve své sankční politice vůči Evropě, Číně či Íránu. Evropa, Čína a Rusko se již dříve nechaly slyšet, že usilovně pracují na systému, který by umožňoval obcházet americké sankce vůči Teheránu. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje z diplomatických kruhů Evropské unie informovala, že základem opatření by měl být směnný obchod na podobném principu, jaký během studené války využíval Sovětský svaz.

"Nemůžeme dovolit, aby někdo, třeba i náš spojenec, rozhodoval o tom, s kým budeme obchodovat," prohlásila na konci září vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová.

Jacob Lew, ministr financí Spojených států amerických za vlády Baracka Obamy, v roce 2016 prohlásil, že sankce mohou být za určitých okolností sebedestruktivním nástrojem. "Nadužívání sankcí může vést k oslabení naší pozice ve světové ekonomice, a tím i ke snižování účinnosti samotných sankcí," varoval.