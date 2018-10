Víkendář: Nejhorší ze všeho jsou Japonci. A Evropská unie.

Je dobře známo, že americký prezident Donald Trump se chová útočně i k tradičním spojencům USA. Týká se to obchodu, výdajů na zbrojení či třeba prostého potřesení rukou. The Atlantic poukazuje na to, že v pořadu 60 Minutes Trump dobře popsal svůj „revoluční pohled na vztahy se spojenci“. Když se ho například zeptali na jeho hrozby vůči Kanadě, Japonsku a Evropské unii, prezident odpověděl: „No, a co je to vlastně spojenec?“



The Atlantic poukazuje na to, že američtí prezidenti byli se svými spojenci již v mnoha sporech, ale Trump celou věc posouvá na úplně jinou rovinu. Nevnímá je totiž jako partnery, kteří občas dělají problémy. Považuje je za přímou hrozbu Spojeným státům. Za hrozbu, která je někdy větší, než ta ze strany tradičních nepřátel, protože „se na USA přiživují, zatímco se maskují jako přátelé“.





Během zmíněného rozhovoru Trump například zopakoval, jak špatně se Spojenými státy jedná Evropská unie . Ta byla podle něj vytvořena, aby USA zneužívala v oblasti světového obchodu. Když byl tázán, zda je ochoten zničit spojenectví západních zemí, které udržovalo mír po celých sedmdesát let, Trump odsekl, že to se neví. The Atlantic připomíná, že podobné postoje zastává současný americký prezident dlouhodobě. Například v roce 1990 v rozhovoru pro Playboy popisoval, jak Japonci dovážejí pro ně nezbytnou ropu z Perského zálivu za mohutné ochrany amerického námořnictva a tuto ropu pak používají japonské továrny k tomu, aby „ničily firmy jako GM, Chrysler a Ford“.„Úplně otevřeně nás zneužívají. Proč nám za to neplatí? Klaní se před námi, říkají, že jsme perfektní a pak nám sahají do kapsy. Ztrácíme stovky milionů dolarů ročně a oni se smějí naší stupiditě. Japonci mají výborné vědce, kteří pomáhají vyrábět auta a videopřehrávače. My máme také výborné vědce, ale ti pomáhají s výrobou raket, abychom jimi pak mohli chránit Japonsko,“ uvedl tenkrát Trump.Podobné projevy pomáhají pochopit, proč americký prezident vnímá bezpečnostní závazky USA a obchodní dohody s jejich partnery za větší hrozbu než třeba ruské agresivní kroky v zahraničí. V rozhovoru na 60 Minutes Trump například uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin se pravděpodobně podílí na vraždách po celém světě, „ale v naší zemi ne.“ Stejně tak je podle podobných prohlášení jasné, proč Trump nijak zvlášť neprotestuje proti zmizení a dokonce údajné vraždě saúdského novináře Jamala Khashoggiho, ke kterému došlo v Turecku Jak americký prezident uvedl, vztahy USA a Saúdské Arábie by tato událost neměla ohrožovat „zejména proto, že by neměl být ohrožen prodej zbraní do této země v hodnotě miliard dolarů .“ Kdyby totiž USA na Saúdskou Arábii kvůli případu Khashoggi uvalily sankce, riskovaly by, že zbraně nakonec dodá Rusko nebo Čína. „Podobnou zakázku já ztratit nechci,“ říká proto Trump. A ohání se tím, že Khashoggi, který žil ve Virginii a psal pro The Washington Post, neměl americké občanství a „nezmizel v naší zemi“.„V prezidentově světě nejsou žádní spojenci a nepřátelé, jen národy, které si jdou bezohledně za svým v boji, který je hrou s nulovým součtem. Buď tě někdo zneužívá, nebo zneužiješ ty jeho. A v tuto chvíli si Spojené státy cpou do kapsy dolary ze Saúdské Arábie bez ohledu na to, co její vůdci možná udělali, aby umlčeli jednoho z jejich kritiků,“ píše The Atlantic.Zdroj: The Atlantic