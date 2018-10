Houpačka na Wall Street

Zámořské akcie poslední den před víkendem hledaly jasný směr. Po přesvědčivém startu se indexy po závěru evropské seance odporoučely do mínusu a o zelenou barvu bojovaly do samotného konce obchodování. Jednou z nejdůležitějších misí tohoto týdne je udržet index S&P 500 nad hranicí 200 denního klouzavého průměru (2.768 bodů), co se nakonec o půl bodu nepodařilo.

Z makroekonomických dat byly zveřejněny prodeje stávajících domů. V září změnilo majitele 5,15 mil nemovitostí. Odhady se pohybovaly na 5,29 milionech.



Prémiový index Dow Jones Industrial Average si držel nejlepší výkonnost z hlavních barometrů, když se držel většinu dne v kladných hodnotách. DJ týden zakončil na 25.444 bodech, čímž se posunul o 0,2 procenta. S&P 500 sváděl mnohem urputnější souboj, který vyústil v pokles o 0,05 % na 2.767 bodů. Technologický Nasdaq Composite dnes poklesl na 7.449 bodů (-0,5 %).





Měnový pár eurodolar testoval svá lokální minima. Nejnižší okamžik tohoto dne byl těsně nad první podporou (S1 1,1426), zde ale obrátil a vystřelil až přes první rezistenci (R1 1,1504), ke které se vracel na konci obchodního dne. Ropa WTI s akciovým zakopnutím také zavrávorala, nakonec ale dokázala narůst o procentní bod na 69,35 USD za barel. Trojská unce zlata zůstala cenově beze změny na 1.226 USD