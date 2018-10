Summary: Schlumberger se držel tržního konsensu, Volvo ho opětovně překonal

Volvo

Švédský výrobce nákladních automobilů opětovně překonal konsensus, avšak nejistota ohledně vývoje budoucí poptávky zabrzdila jakýkoliv pozitivní vývoj na akciích. Tržby narostly o 20 % yoy a do puntíku splnily tržní konsensus. Zajímavé to začíná být od provozního zisku. Větší objem prodejů a lepší využití výrobních kapacit vytáhly provozní marži na 11,1 % (+2 p.b. yoy). Třetím kvartálem v řadě se tak nacházíme nad managementem cílenou úrovní 10 %. Provozní zisk jako takový vylétl o bezmála 50 % yoy a usadil se na 10,2 mld. SEK. Tržní konsensus byl přitom nastaven o 750 mil. SEK níž.

Rozpad na jednotlivé divize ukazuje, že karty se v jistém směru trochu zamíchaly, nicméně zůstávají pořád stejně dobré. Divize nákladních automobilů přišlápla plyn ještě více k podlaze a meziroční růst vyhnala na +23 % yoy. Přepravní aktivita v USA je pořád stejně silná a žene nahoru poptávku po nákladních automobilech. Bohužel, tento obří zájem klade značné nároky na dodavatelské řetězce, kde management pořád vidí nedostatky. Divize stavebních strojů zpomalila trochu svůj růst na +24 % yoy. Čína je pořád hlavním zdrojem tohoto nárůstu (+42 % yoy prodaných jednotek), nicméně dynamika zde začíná klesat. S potěšením můžeme konstatovat, že zlepšení profitability neminulo ani jednu z těchto divizí. Poměr přijatých zakázek a odbavených objednávek (tzv. book-to-bill ratio) se v případě nákladních automobilů opět zvedl, a to z 1,02 na 1,22. Zodpovědnost za to můžou mít problémy v dodavatelském řetězci, které jsme zmiňovali před chvílí. Zároveň to však poukazuje na zdravou poptávku po tomto produktu.

Ve světle všeho, co jsme do teď řekli, se jeví dnešní vývoj akcií zcela nepochopitelný. Musíme se však podívat na odhady managementu pro příští rok, které management poskytuje v poměrně velkém rozlišení. Zatímco v případě nákladních automobilů jsou věci ještě v relativně v normě (slabší Čínu vyvažuje silná Severní Amerika), v sekci stavebních strojů to nevypadá moc dobře. Ve všech regionech se očekává pokles růstu prodaných kusů, přičemž nejmarkantnější rozdíl je v tomto směru v Číně. Zatímco v tomto roce se odhad pohybuje mezi 25% až 35% růstem prodaných kusů, pro příští rok je to -10 % až 0 %. I s přihlédnutím k faktu, že management svoje predikce nakonec zvykne překonat, je takovéto oslabení poptávky velkým vykřičníkem. Výsledky amerického Caterpillar, které přijdou 23.10., nám v tomto ohledu poskytnou další informace.

Akcie Volvo reagují na vlažný výhled poklesem o 2 %.

USA:

Schlumberger (Investiční tipy)

Výsledky poskytovatele služeb pro ropná pole se víceméně držely konsensu trhu s tržbami rostoucími o 8 % yoy, provozní marží na 10,5 % a čistým ziskem na akcii stoupajícím o 10 % yoy na 0,46 USD. Z výsledků a komentářů managementu se zdá, že stoupající cena ropy se konečně začne pozitivně projevovat na tržbách. Silnější těžební aktivitu pozoruje Schlumberger hlavně na zahraničních trzích (mimo USA). Avšak samotný americký trh začíná trochu ochabovat. Investice na pevnině přiškrcují problémy s nedostatečnou přepravní kapacitou (chybějící ropovody) a poklesnou také investice do offshore projektů (ropné plošiny). V případě plošin si však management myslí, že jsme se dostali na spodek propadu a v roce 2019 bychom se měli dočkat opětovného růstu.

Akcie dnes připisují 2 %