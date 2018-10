Jones (Rathbones): EU by měla s Itálií jednat opatrně, jinak jí hrozí rozpad celé měnové unie

Podle šéfa divize fixních příjmů společnosti Rathbones Bryana Jonese by měla EU přistupovat ke krizi italského rozpočtu velmi obezřetně a opatrně, protože jinak by mohla způsobit až rozpad celého projektu měnové unie. EU by při jednání s Itálií měla mít toto na paměti a neměla by až tak striktně trvat na naprostém plnění unijních pravidel a měla by Itálii dovolit určitý deficit jejích veřejných financí.Podle Jonese jsou nyní výnosy italských vládních dluhopisů velmi vysoké, ale přesto radí investorům raději vyčkat na další vývoj, než zaujmou nějakou konkrétní strategii v tomto ohledu. Jones neočekává rychlé řešení celé krize.