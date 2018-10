Zářijové zvýšení sazeb podpořili všichni účastníci zasedání Fedu

Zvýšení úrokových sazeb na zářijovém zasedání vedoucích představitelů americké centrální banky (Fed) podpořili všichni jeho účastníci. Ukázal to zveřejněný zápis ze zasedání. Tento jednomyslný postoj by mohl posílit očekávání, že Fed v prosinci přikročí k dalšímu zvýšení úroků. Americké akcie po zveřejnění zápisu zamířily dolů.



Fed na zářijovém zasedání zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00 až 2,25 procenta. Podle zápisu se účastníci obecně shodli, že úroky se budou dál zvyšovat, napsala agentura Reuters.





Fed letos zvýšil úrokové sazby již třikrát. Stal se proto terčem ostré kritiky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je zastáncem nízkých úroků. Růst úroků zvyšuje náklady na úvěry a má negativní dopady na ekonomiku i akciový trh. "Myslím, že se Fed zbláznil," prohlásil Trump minulý týden.Prezidentovy výroky na adresu Fedu vyvolávají obavy o nezávislost centrální banky. Představitelé Trumpovy administrativy se nicméně v posledních měsících snaží zdůrazňovat, že prezident nehodlá podkopávat schopnost Fedu činit rozhodnutí nezávisle na politických tlacích.