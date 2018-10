Lehman Brothers, Valeant a nyní Tesla? Prominentní shortařka si vyhlídla další oběť ...

Fahmi Quadirová je známou investorkou, kterou proslavila zejména její sázka proti farmaceutické společnosti Valeant Pharmaceuticals. Tu provedla v roce 2015, kdy se její akcie pohybovaly blízko vrcholu. Jak nyní tvrdí Bloomberg, tato specialistka na krátké pozice nyní sází proti Tesle, která v některých ohledech připomíná právě Valeant.



Quadirové je teprve 28 let a nedávno otevřela svůj vlastní investiční fond Safkhet Capital. Tesla se podle ní nachází v nepříjemné pozici, protože musí získat kapitál vydáním nových akcií či dluhopisů a „obojí bude složité“. Safkhet Capital se přitom specializuje zejména na vyhledávání společností s účetními podvody nebo slabými místy, která by mohla způsobit pád jejich akcií o více než 60 %. Quadirová ohledně Tesly tvrdí i to, že „jsou stále jasnější její problémy s placením účtů“ a tím se podobá společnosti Valeant.





Šéf Tesly Elon Musk tvrdí, že automobilka je už blízko ziskovosti a vytváření pozitivního toku hotovosti, a to díky prodejům Modelu 3. Minulý týden v emailu svým zaměstnancům například psal, že „jsme velmi blízko ziskovosti a dokážeme, že naši kritici nemají pravdu“. Quadirová ale poukazuje například na to, že na konci června měla Tesla jen 2,2 miliardy v hotovosti, zatímco její závazky z obchodního styku dosahovaly více než 3 miliardy dolarů V dopise svým dodavatelům Tesla v červenci zase žádala o vrácení části plateb, aby se mohla posunout do černých čísel. Jak poukazuje Bloomberg, akcie Tesly jsou předmětem velkého objemu sázek na pokles jejich ceny. Proti těmto krátkým pozicím opakovaně útočí Musk, který například v květnu psal, že „shortaři se již brzo spálí tak, jako se ještě za posledních sto let nespálili“.Bloomberg poukazuje i na to, že miliardář David Einhorn nedávno porovnával Teslu k zbankrotované bance Lehman Brothers. Tento muž o svých krátkých pozicích na Tesle hovoří již několik let. Quadirová ale řadí své krátké pozice na této akcii mezi ty, u kterých je o svém investičním úspěchu přesvědčena relativně málo. Opak platí podle Bloombergu třeba o společnosti MiMedx Group, jejíž cena se od dosažení lednového vrcholu propadla již o 70 %.Zdroj: Bloomberg