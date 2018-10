Šéf VW: Nové emisní požadavky na automobilky jsou absurdní a představují existenční hrozbu

Šéf VW Group Herbert Diess včera na veletrhu ve Wolfsburgu uvedl, že zvyšující se nároky na redukce emisí CO2 již dosahují existenční hrozby pro automobilky. Požadavek snížit emise o 30 % do r. 2030 by byl splnitelný jen tehdy, pokud by v tomto roce 1/3 všech vozů na silnicích byla čistě elektrických. Tomu ale bude bránit cena baterií. Diess rovněž uvedl, že požadavek je absurdní vzhledem k tomu, že primární emise CO2 budou v r. 2030 vyšší než nyní.