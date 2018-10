Netradiční hráč na poli real estate investic

RG Investment otevřený podílový fond (RGF) zahajuje v těchto dnech nabídku podílových listů a to do ojedinělého real estate fondu kvalifikovaných investorů, který se zaměřuje zejména na investice do nemovitostí v České republice.

Diverzifikace a unikátnost portfolia RGF je zajištěna investicemi do nemovitostí, které jsou pečlivě vybírány z různých oblastí, jako je například IT, bankovnictví, pojišťovnictví, retail, zdravotnictví a celá řada dalších. RGF je určen k veřejné nabídce investorům z řad fyzických i právnických osob a staví na více než dvacetileté zkušenosti s real estate promotéra a zároveň odborného poradce fondu, kterým je společnost RG Investment a.s.

Cílem RGF je dosahovat ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených peněžních prostředků díky investicím do aktiv, která zajišťují optimální poměr rizika a výnosnosti, a to hlavně díky strategické pozici a účelu využití. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici minimálně 5 let s ohledem na nízkou likviditu dotčeného typu aktiv.

Očekávaný výnos RGF je minimálně 5,4 % p.a. s prvotní investicí alespoň 1.000.000 CZK. Současné portfolio fondu zahrnuje jak aktiva komerčního charakteru (multifunkční komplex U zlatého kříže v Písku), aktiva rezidenčního bydlení (rezidenční nemovitost Josefov v Praze), tak i projekty developerské (developerský projekt Praha – Hodkovičky).

Obhospodařovatelem a zároveň administrátorem RGF je AVANT investiční společnost a.s., auditorem je významná společnost ECOVIS blf s.r.o. a depozitářem Komerční banka, a.s. RGF byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou, a to dne 23. prosince 2016.

Více informací o možnostech, které RGF nabízí, naleznete na www.rgi-fond.cz.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8.