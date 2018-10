Víkendář: Jak si nyní vede druhý největší projekt Elona Muska?

Hans Königsmann je hlavním inženýrem Muskova projektu SpaceX a prošel s ním všechny jeho neúspěchy i úspěchy. Během Königsmannovy současné návštěvy Německa jej vyzpovídal Der Spiegel a mimo jiné se zeptal na záhadný název nové rakety BFR. Zatímco R zastupuje ve zkratce slovo rocket, tedy „raketa“, a B slovo big, tedy „velký“, ohledně slova F se spekuluje. Königsmann uvedl, že „oficiálně je to zkratka pro falcon“, tedy pro sokola. Nicméně dodal, že neoficiálně si za F můžeme dosadit jakékoliv slovo, které nás napadne. Je to podle něj pokus o humor u projektu, který je jinak „dost vážný“.



Podle hlavního inženýra by BFR měla vyletět k Měsíci a na Mars za pět let, tedy v roce 2023. „Je to jistě ambiciózní cíl, ale já se domnívám, že je proveditelný,“ tvrdil Königsmann, který pro Muskovu společnost pracuje od roku 2002 a vesmírné technologie studoval mimo jiné v Berlíně. Podle svých slov si u Muska zvykl na ambiciózní cíle, „které v některých případech dokonce i naplníme“. V případech jiných je nutné zpomalit a hlavně zkontrolovat, že vše je bezpečné.





„Během posledních deseti let jsme opakovaně nesplnili plán, ale dosáhli jsme obrovských inovací a nových věcí. Když dokážete něco takového a pak se na to po čase podíváte, nezáleží moc na tom, zda raketa odstartovala v lednu nebo v prosinci,“ míní Königsmann. On sám prý nezná cenu, za jakou si BFR budou pronajímat klienti včetně japonského miliardáře Yusaku Maezawi, který s ní chce spolu se skupinou umělců obletět Měsíc. „Jsem si jistý, že takový let není levný..., ale Maezawa ukázal na jednu významnou věc. Chce dát jasně najevo, že ten lístek si nekupuje miliardář, ale ten, kdo dovede snít.“



Není nezodpovědné posílat do vesmíru lidi, kteří na to nejsou připraveni a poletí v úplně novém stroji? Königsmann na tuto otázku odpověděl, že podle něj budou klienti bezesporu patřičně vyškoleni a připraveni. A na vyslání člověka do vesmíru ve vlastní raketě „již pracujeme několik let a jsme blízko toho, aby s námi letěli astronauti. V tuhle chvíli se zaměřujeme na věci, které jsou při vyslání člověka do vesmíru nejdůležitější, a zajišťujeme, aby BFR byla bezpečná a spolehlivá.“



Není NASA nespokojena s tím, že SpaceX dostává od vlády velkou finanční podporu, ale společnost namísto transportu astronautů a nákladu do vesmíru hovoří o výletech na Měsíc? Königsmann v této souvislosti pouze uvedl, že firma má již „téměř hotový hardware, nyní pracuje na certifikaci a papírování“. A pokud bude vyslání rakety opožděno o měsíc či dva kvůli tomu, aby vše proběhlo tak, jak má, jde o „dobře investovaný čas“.

Evropská konkurence SpaceX společnost Arianespace si stěžuje, že americká firma dostává od vlády příliš mnoho peněz, a tudíž může nabízet levné komerční lety do vesmíru. Königsmann ovšem tvrdí, že taková kritika je jen k smíchu, protože se nezakládá na pravdě. Požadavky vlády totiž převyšují to, co by jinak SpaceX dělala jen pro komerční lety, včetně více testů. „To vše stojí peníze a za to dostáváme zaplaceno, nejde o žádnou dotaci,“ tvrdí inženýr. Podle jeho názoru je pak klíčovým rysem celého projektu to, že rakety lze použít víckrát, což mimo jiné snižuje náklady. Postupně prý také klesá počet klientů, kteří vyžadují, aby letěli v úplně nové raketě.



Königsmann by si podle svých slov nedovedl představit SpaceX bez Muska, který „je důležitou částí vedení firmy“. Současné turbulence ve společnosti Tesla se podle inženýra ve SpaceX nijak neprojevují. On sám by pak prý rád zažil stav beztíže na oběžné dráze Země, ale na cestu na Mars už je podle svých slov příliš starý.



Zdroj: Der Spiegel