Víkendář: Čínská komunistická totalita dostává nové rozměry

Letos v létě se do OSN dostala zpráva o porušování lidských práv v čínské provincii Sin-ťiang. Podle ní byly asi dva miliony lidí předmětem intenzivní politické indoktrinace. The American Conservative tvrdí, že většina kritiky, kterou tyto zprávy vyvolaly, se zaměřuje na náboženský aspekt věci, ale ve skutečnosti jde o „útok na základní svobody“ a „expanzi totalitní tyranie“. „Nejde o nic jiného než o kulturní genocidu. Pokud víme, vláda se nesnaží o počínštění těchto lidí, protože to jsou muslimové či etničtí Turci. Činí tak, protože je vnímá jako hrozbu komunistické straně,“ píše TAC.



Podle TAC je v Číně patrná sílící intenzivní represe, která „posiluje moc komunistické strany ve všech částech společnosti“. Objevuje se řada zpráv o politické indoktrinaci, vytváření státu digitální policie, neustálých kontrolách. Do indoktrinace můžeme zahrnout tábory, kde jsou vybraní lidé podrobení programům politického vzdělávání, ale i změny ve významných vzdělávacích institucích. V médiích je stále více ideologického obsahu a stát intenzivně omezuje přístup k zahraničním zdrojům informací.





„Komunistická strana plánuje změnit univerzitní systém a vybudovat z něj stroj na ideologické vzdělávání. Studenti budou předmětem intenzivní indoktrinace, profesoři budou muset vyučovat propagandu. Podle nedávno zveřejněných informací budou univerzitní fakulty v první řadě hodnoceny podle politických a ideologických kritérií,“ píše TAC.Podle organizací bojujících za lidská práva funguje již nyní v provincii Sin-ťiang digitální policejní stát, který využívá umělou inteligenci a další digitální systémy k co největší kontrole obyvatel. Podle TAC ale nejde o výjimku, naopak. Takové systémy jsou již rozšířeny po celé zemi a mimo jiné k tomu využívají chytré telefony. Jejich významným prvkem jsou sítě videokamer, které používají umělou inteligenci a sbírají informace o každém jedinci. „Objevuje se stále více zpráv o tom, že občané a jejich rodinní příslušníci jsou už zatýkáni i za to, že kamarádovi napíšou zdánlivě nevinnou zprávu,“ tvrdí TAC.Navíc se také množí případy zatýkání, které mají jen velmi nejasnou příčinu. K tomu vláda využívá vágní zákony a právní normy, které umožňují zatknout v podstatě každého, kdo je podezřelý z podvratné činnosti. Mimo jiné je tak patrný rostoucí počet zatčených novinářů a právníků. Podle TAC rostou obavy, že vláda používá zatýkání jako nástroj pro šíření strachu ve společnosti, který má omezit případné protesty a projevy nesouhlasu. Útlak se projevuje i rostoucím počtem témat a slov, které se nesmí objevovat na internetu. Přístup k zahraničním médiím je téměř úplně zakázán.„Čína by velmi ráda zastínila globální vliv Spojených států a stále více se také vzdaluje tomu, co Američané považují za klíčové hodnoty. Američtí politici dlouho předpokládali, že s tím, jak Čína ekonomicky poroste, bude se přiklánět k západním hodnotám včetně respektování lidských práv a vlády práva a nakonec se možná vydá cestou demokracie. Tyto předpoklady byly mylné. Od roku 2012 se Čína začíná v některých ohledech podobat spíše Severní Koreji než Spojeným státům a vytváří sofistikovaný neototalitářský systém. Americký Kongres jedná správně, když uvalil sankce na ty, kdo jsou zodpovědní za krizi v Sin-ťiangu. V delším období je ale třeba víc. Potřebujeme strategii, jak naložit rychlým čínským postupem proti liberalismu,“ tvrdí TAC.Zdroj: The American Conservative