Čínská úleva a návrat dobré nálady na trhy

Wall Street několik dní po sobě krvácela. Zatímco někteří slabší jedinci začali strašit hromadným pádem a následným propadem do medvědího trhu, jiná část trhu vyčkávala. A jak se podle dnešního vývoje zdá, trpělivost se vyplatila, obzvláště pokud obchodníci pokles využili k nákupům.

Vraťme se ale na začátek. Co rozpoutalo pád posledních dní? Šlo o kombinaci několika faktorů. Tím prvním bylo prohlášení Mezinárodního měnového fondu varující před vývojem oblasti mezinárodního obchodu, který by mohl vyústit v náhlé zhoršení vnímání rizika. Vedle toho MMF v rámci své zprávy o finanční stabilitě upozornil na, byť jen velmi pozvolně, zhoršující se finanční podmínky ve světě a na nárůst rizik v podobě vysokého zadlužení ve spojení s vysokými cenami aktiv jako akcií a nemovitostí. Vedle toho jsou trhy vystaveny dalším rizikovým faktorům, jako je brexit či rychlý nárůst amerických úrokových sazeb, který by se tvrdě podepsal především na rozvojových trzích.

Svůj podpis na trzích ale zanechal i sám americký prezident Trump, který se opět pustil do Fedu a jeho politiky navyšování úrokových sazeb. Podle blonďatého státníka se Powell a spol. doslova zbláznili, když úroky zvyšují takovým tempem, které v posledních měsících pozorujeme. Vedle akcií na tento komentář zareagoval i dolar, v jehož případě – především v citlivosti reakce – sehrály roli nepochybně i otevřené long pozice hedgeových fondů dosahující více než ročních maxim (bílá křivka).

Jako poslední vysvětlení propadu trhů můžeme použít i možnost úpravy otevřených pozic v rámci probíhající americké výsledkové sezóny.

Dnes je již patrné, že korekce odezněla. Rostou evropské i americké akcie, v plusu jsou i aktiva rozvojových trhů.

Čínská úleva

Úlevu může částečně pociťovat i Čína. Americké ministerstvo financí by během příštího týdne mělo zveřejnit svůj FX report, ve kterém pravidelně poukazuje na země, jež prostřednictvím oslabování svého měnového kurzu chtějí získat konkurenční výhodu nad Spojenými státy. Prezident Trump z této praktiky dlouhodobě obviňuje nejen EU, ale především Čínu. Avšak jak se zdá, ani v blížícím se reportu země rudého draka nesplní nastavené podmínky, a tudíž nebude ministerstvem označena za manipulátora, uvedly neveřejné zdroje pro agenturu Bloomberg. Stále však platí, že Čína zůstane na seznamu sledovaných zemí, a to především vinou vysokého obchodního přebytku s USA.

Podobně se na situaci dívá i prezident a CEO Institutu mezinárodních financí Tim Adams. Podle něj není Čína manipulátorem a nebude za něj označena. Byť jde o pozitivní zprávu, pravděpodobně nebude mít výraznější dlouhodobý dopad na trend americko-čínských vztahů z poslední doby, upozornil.

„Ve skutečnosti je Čína ve stejné situaci, jako byla v roce 2016,“ řekl pro server CNBC Adams. "Stačí se podívat na jejich ekonomiku, která zpomaluje, či na centrální banku uplatňující mnohem více akomodativní měnovou politiku. Ve spojitosti s volným kurzem je jasné, že měna bude oslabovat. Nepodezřívám je, že budou označeni za manipulátory. A sám si nemyslím, že se svou měnou manipulují,“ dodal.

Agentura Bloomberg se ve čtvrtečním rozhovoru s americkým ministrem financí Mnuchinem dotázala, zda může informaci potvrdit, případně vyvrátit. Odpovědět odmítl, pouze uvedl, že oslabování jüanu mu dělá starosti. „Chceme se ujistit, že není používán jako nástroj boje s konkurencí,“ uzavřel.

Pravdou je, že neoznačení Číny za manipulátora je v rámci FX reportu amerického ministerstva financí pouhým doporučením. Ministr Mnuchin se může podle svých pravomocí rozhodnout opačně, například na základě argumentů jako již zmiňovaného přebytku obchodního a běžného účtu, stejně by se mohl opřít i o dlouhou historii čínských devizových intervencí. Byť toto nepovažujeme za pravděpodobný scénář, možnost označení Číny za manipulátora by rozhodně ještě více zhoršila americko-čínské vztahy a vedle toho by se nepochybně podepsala i na trzích, od akcií až po měny.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.