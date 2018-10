Výsledková sezóna v USA: Pět věcí, které sledovat

Snížení firemní daně, expanze americké ekonomiky, rostoucí ceny ropy a zpětné odkupy akcií. To jsou faktory, které budou podle očekávání analytiků pohánět ziskovost amerických firem za třetí čtvrtletí. Růst by mohl být i dvojciferný. Financial Times přinášejí stručný přehled toho, co tuto výsledkovou sezónu sledovat.

Co hlavně

Firmy z akciového indexu S&P 500 vykážou růst zisků o 19,2 % a růst příjmu o 7,3 %. V předešlém čtvrtletí to byly přírůstky o 25 % a 10,1 %. Společnost FactSet přitom odhaduje, že vykazované zisky byly v posledních pěti letech v průměru o 4,6 % vyšší než odhadované.

Energie

Energetika by mohla vykázat největší růst příjmů a zisků se všech 11 hlavních sektorů indexu S&P 500. Důvody? Vyšší ceny ropy a příznivější srovnávací základna. Průměrná cena Brentu mohla být ve třetím čtvrtletí o 44 % vyšší než před rokem. U zisků by meziroční nárůst mohl dosahovat meziročně i skoro 95 % a u příjmů 18,7 %.

Nejslabší bod

Na opačném konci než energie může skončit zboží běžné spotřeby. Jeho výrobcům mohou stoupnout zisky jenom o 5,4 % a příjem o 2,8 %. některým firmám s balenými potravinami by se ale díky vyšším útratám zákazníků a akvizicím mohlo dařit lépe. FactSet také upozorňuje, že tři čtvrtiny firem z indexu S&P 500 v čele s Coty, Tyson Foods a Philip Morris od začátku kvartálu srazily svoje odhady zisku na akcii.

Obchod, mzdy a související komentáře

Obchodní svár mezi Washingtonem a Čínou pokračuje a bude se sledovat, jak celní válka zvyšuje firemní náklady. Také bychom se mohli dozvědět, zda si firmy začaly obstarávat suroviny jinde a zda mění dodavatelské řetězce.

Utažený pracovní trh v USA je dalším faktorem, jakož i fakt, že některé firmy (teď i Amazon) zvedají minimální mzdu. Promítne se to do marží nebo do budoucích zisků?

Zpětné odkupování akcií

Nižší firemní daň, repatriace zisků držených v zahraničí zpět do USA a korekce na hlavních amerických akciových trzích způsobily příznivé prostředí pro navýšení programů zpětných odkupů akcií. Ty v letošním prvním pololetí narostly meziročně o 48 %, říká banka Goldman Sachs. Credit Suisse odhaduje, že čisté odkupy napomohly zvýšit zisk na akcii za třetí čtvrtletí o 2,2 %. Před rokem dosahoval příspěvek „Buybacků“ k zisku na akcii EPS zhruba 1,3 %.