Pražskou burzu teď další vrcholy nečekají / BIG EXPERT - akcie: týden od 8. 10. 2018

Zprávou týdne se jednoznačně stala plánovaná transakce, která se týká skupiny Petra Kellnera, konkrétně české a slovenské části firmy Home Credit a Air Bank. Výměnou za jejich odprodej by skupina PPF mohla získat zhruba čtvrtinový podíl v Moneta Money Bank. Nově vzniklá finanční skupina by se podle odhadů zařadila do první pětky bank působících na českém trhu. Akcie Monety v reakci nejprve oslabily k 78 Kč za kus, aby se posléze vrátily na úroveň 80 Kč. Cena bude v nejbližších dnech zřejmě kolísat v úzkém pásmu, jak bude trh postupně informace o plánované transakci vyhodnocovat.

Po pondělním krátkém růstu se akcie ostatních bank (Erste Bank, Komerční banka) v uplynulém týdnu obchodovaly na nižších úrovních a postupně umazávají zářijové zisky. Mírný pokles cen může úzce souviset i s výše uvedenou plánovanou transakcí.

Akcie společnosti ČEZ se stále obchodují v pásmu 560-580 Kč za kus a to i přes nová doporučení na nákup od analytiků a zvýšení cílové ceny nad 600 Kč za akcii. Společnost ČEZ oznámila sérii plánovaných evropských investorských setkání, což by mohlo indikovat novou emisi eurových bondů, i když zpráva poznamenává, že se jedná o non-deal setkání.

Obecně měl pražský burzovní index v uplynulém týdnu spíše namířeno k mírnému zisku, nicméně středeční prudký pád globálních akciových indexů obrátil vývoj a pražský index se místo návratu nad 1100 bodů pravděpodobně přiblíží k několika týdenním minimům.

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 8. 10. 2018.

Odhad pro období od 8. 10. do 5. 11. 2018 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat STOCK ↑ ↑ 67 58,9 4 0 2 0 0 CETV ↑ ↑ 58 80,7 1 5 0 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 14 860 1 3 1 1 0 AVAST ↑ 33 83 1 2 3 0 0 KOFOLA ČS ↑ 25 316 0 4 1 1 0 O2 C.R. ↑ 17 256 1 1 3 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 8 913 0 2 3 1 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 935,6 1 0 4 1 0 MONETA MONEY BANK ↑ 8 80,8 0 2 3 1 0 ČEZ ↑ 8 558,5 0 2 3 1 0

Odhad pro období od 8. 10. 2018 do 8. 4. 2019 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat STOCK ↑ ↑ 50 58,9 2 2 2 0 0 O2 C.R. ↑ 42 256 2 1 3 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 14 860 2 1 2 1 0 AVAST ↑ 33 83 0 4 2 0 0 CETV ↑ 25 80,7 0 3 3 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 25 913 0 3 3 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 25 935,6 0 3 3 0 0 KOFOLA ČS ↑ 8 316 0 3 2 0 1 MONETA MONEY BANK ↑ 8 80,8 0 2 3 1 0 ČEZ ↑ 8 558,5 0 2 3 1 0

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia