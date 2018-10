„Jsem si absolutně jistý.“ Případ italsko-německé „čtyřstovky“

Italská snaha o uklidnění trhů pokračuje. Včera se jí poměrně sebevědomě ujal vicepremiér Matteo Salvini, který se zaměřil na současné téma číslo jedna, tedy na spread 10letého italského bondu ve srovnání s německým o stejném tenoru. A jak se zdá, někteří investoři na jeho slovní „intervenci“ uslyšeli.

Návrh italského rozpočtu pro příští rok, potažmo pro 2020 a 2021, vyvolal na tamních trzích nervozitu táhnoucí se po dobu několika dní. Ostatně není se čemu divit, když nad vládou premiéra Conteho visí Damoklův meč v podobě hodnocení rozpočtu ze strany Evropské komise a dvou hlavních ratingových agentur (Moody’s a S&P Global Ratings). Tématem číslo jedna posledních dní je především rozdíl mezi výnosem 10letého italského dluhopisu a německého o stejné době splatnosti. Ten se aktuálně nachází nad úrovní 300 bazických bodů, přičemž další významnou metou je hranice 400 bodů, které bylo naposledy dosaženo během evropské dluhové krize v roce 2012.

Padne ona „čtyřstovka“? Bude panika na italských trzích pokračovat? Vicepremiér Salvini má jasno. Nebude, „jsem si absolutně jistý,“ řekl během včerejšího rozhovoru pro televizní stanici RAI. „Měl bych změnit svou politiku – svou smlouvu, kterou jsem uzavřel s Italy – na základě toho, jak se nějací spekulanti jednou ráno rozhodnou? Ne. Finančníci spekulují na úkor běžného lidu. Politiku italské vlády nebudou diktovat zahraniční investoři, ani komisaři Evropské unie,“ řekl otevřeně Salvini.

A proč je právě spread mezi 10letým italským a německým bondem tak ostře sledovaný? Důvodů je několik, samozřejmě s důrazem na výnosy italských instrumentů. Vyšší výnosy totiž znamenají nejen větší zadlužování vlády, ale promítají se i dále. Desetiletý bond je obvykle považován za hlavní benchmark, od něhož se odvíjí další úvěrové instrumenty, což není pro zemi, kde objem nesplácených půjček za druhý kvartál 2018 dosáhl 11,4 % potěšující zpráva. Banky by byly vzhledem k expozici na státních bondech také nuceny navýšit objem kmenového kapitálu Tier 1 (CET1), který je součástí kapitálu, jenž bankám vzhledem k regulaci Basel III umožňuje pokračovat v činnost a udržuje jejich solventnost.

Pro představu - jak uvedla agentura Bloomberg, která cituje analýzu Citi Research - zvýšení výnosů italských dluhopisů o 100 bazických bodů by u dvou největších italských bank, Intesa Sanpaolo a UniCredit, znamenalo potřebu navýšit CET1 o 35 bodů. U menších institucí, jako je UBI Banca SpA and Banco BPM, by byla potřeba vyšší, a to o 56 a 66 bazických bodů. Na druhou stranu, podle dat italské centrální banky dosahoval průměrný podíl CET1 italského bankovního sektoru na konci minulého roku slušných 13,8 % ve srovnání s 7,1 % z roku 2008. Opět však platí, že lépe na tom jsou větší banky, pro ty menší by případné navýšení mohlo již znamenat problém.

Celkově tedy Itálie stojí před možnou situací osekání poskytování úvěrů, které by se projevilo ve zpomalení ekonomiky, a stejně tak i před možnou destabilizací italského bankovního sektoru, která by se s největší pravděpodobností přelila do dalších zemí Evropy.

V takové situaci se Itálie však (zatím) nenachází. Některé zahraniční banky však opravdu poukazují na to, že sledovaná „čtyřstovka“ by mohla být potenciálním „prahem bolesti“ přežití italské vlády. Mezi ně patří například JPMorgan Chase. Její základní scénář pracuje s tím, že Conteho a spol. vydrží minimálně do příštích voleb do Evropského parlamentu (květen 2019). „Nicméně, nepříznivá reakce trhu a/či slabší ekonomický růst a růst zaměstnanosti by mohly vyvolat vládní krizi již na začátku roku 2019,“ napsal analytický tým JPMorgan Chase pro agenturu Bloomberg.

Na základě včerejšího vývoje evropských trhů bylo patrné částečné uklidnění. Italské výnosy sice ještě dopoledne rostly, avšak později začaly hromadně padat. Obnova dobré nálady byla rovněž patrná i na euru, které se vůči dolaru přehouplo zpět nad hranici 1,150 EURUSD. K tomu rovněž přispěl americký prezident Donald Trump, podle kterého se „Fed zbláznil“....

Dnes se budeme soustředit především na americká data, konkrétně na inflaci za září. Vedle toho budeme dále sledovat dění kolem Itálie.

Koruna se během včerejšího dne svezla na vlně výprodeje měn regionu. Byť euro v odpoledních hodinách posilovalo, investory to nikterak nepřimělo k tomu, aby se zaměřili na rizikovější evropské měny, tj. na korunu, polský zlotý či maďarský forint.

Koruna se během včerejšího dne svezla na vlně výprodeje měn regionu. Byť euro v odpoledních hodinách posilovalo, investory to nikterak nepřimělo k tomu, aby se zaměřili na rizikovější evropské měny, tj. na korunu, polský zlotý či maďarský forint.

