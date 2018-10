Země EU se dohodly na snížení emisí CO2 u aut o 35 %

Osobní automobily vyráběné v Evropské unii od roku 2030 by měly vypouštět o 35 procent méně CO2 než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně, uvedlo v úterý večer na twitteru rakouské předsednictví EU. Po 13 hodinách jednání se na tom v Lucemburku v úterý pozdě večer dohodli ministři životního prostředí členských zemí, potvrdila následně na tiskové konferenci rakouská ministryně pro udržitelný rozvoj a turistiku Elisabeth Köstingerová.



Cíl na úrovni pětatřicetiprocentního omezení emisí pro osobní automobily navrhlo Rakousko, tedy nyní předsednická země EU, jako kompromis. Po celodenním maratonu vyjednávání pro něj nakonec podle Köstingerové hlasovalo 20 z 28 zemí unie, čtyři státy, které chtěly vyšší - nejméně čtyřicetiprocentní cíl - byly proti a čtyři se zdržely.





Ministryně na noční tiskové konferenci poděkovala zemím, které dokázaly změnit postoj, a připomněla pondělní zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). V ní stojí, že cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015, tedy udržet globální oteplování co nejblíže k 1,5 stupni Celsia, lze nyní naplnit již jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn ve všech oblastech společnosti.Podle českého náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže hlasovala nakonec pro kompromisní podobu návrhu i Česká republika, ačkoliv původně prosazovala snižování jen o 30 procent."Získali jsme nejlepší možný výsledek, který jsme mohli. Kdybychom se zdrželi, tak jsme na tom hůř," řekl Smrž večer po jednání ČTK . Postoj podle něj v průběhu jednání změnilo také Německo, které též původně trvalo pro rok 2030 jen na snížení o 30 procent.Do konečné verze se podařilo například prosadit "revizní klauzuli", která počítá s tím, že v roce 2023 bude zanalyzována reálná situace a zhodnoceno plnění domluvených kroků tak, aby bylo možné případně cíl snižování emisí CO2 pro rok 2030 přehodnotit. Pro rok 2025 by měl platit cíl snížit emise oxidu uhličitého u nových aut o 15 procent proti hodnotám roku 2021.Novinkou v kompromisu je také systém pobídek pro výrobce, které je budou vést k tomu, aby elektrické automobily více uváděli na trhy těch států EU, kde je v letošním roce podíl bezemisních a nízkoemisních vozidel pod 60 procenty celounijního průměru.Úterní jednání ministrů mělo původně skončit kolem osmé hodiny večer, nakonec se ale protáhlo přibližně do 23:15. Předsednické Rakousko chtělo vyjednávání uzavřít ještě v úterý. Rakouská ministryně Köstingerová označila přijaté rozhodnutí za důležitý krok v boji s klimatickými změnami.Ještě ráno některé země, včetně Německa, České republiky a dalších států Visegrádské skupiny, trvaly na původním návrhu Evropské komise v podobě třicetiprocentního snížení emisí. Další členové EU jako Francie, Nizozemsko nebo Dánsko prosazovali, aby to bylo nejméně 40 procent. To je hodnota, na které se minulý týden shodl Evropský parlament.S tím nyní bude rakouské předsednictví Rady EU vyjednávat o konečné podobě příslušné legislativy. První schůzka je podle diplomatů naplánována už na dnešek.