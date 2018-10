Evropský úřad pro cenné papíry a trhy ESMA prozkoumá každé ICO

Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) zkoumá jednotlivá ICO (v překladu „primární nabídka virtuálních mincí“), aby případ od případu rozhodla, jak by měly být mince a tokeny vzešlé z každého ICO projektu regulovány. ESMA tak postupuje podobným způsobem jako její protějšek ze Spojených států.

Předseda úřadu ESMA Steven Maijoor 8. října řekl, že některá ICO mají charakteristiky finančních instrumentů, takže by se s nimi tak mělo také zacházet. „Následnou otázkou pak je, co uděláme s těmi ICO, která stojí mimo regulaci. Posoudíme to jako rada. Očekáváme, že zprávu o tom podáme do konce roku,“ řekl Maijoor výboru Evropského parlamentu pro hospodářské záležitosti. A dodal, že většina ICO má jisté „těžkosti“ prokázat svou životaschopnost a výhody v porovnání s tradičními nástroji získávání kapitálu.

Evropská unie v současnosti neužívá jednotný společný postup, pokud jde o kryptoměny. Ve snaze nebránit rozvoji tohoto odvětví nadměrnými regulačními zásahy se EU zatím omezila pouze na zavedení několika opatření proti praní špinavých peněz a na varování retailových investorů před riziky kryptoaktiv.

Ale tento její přístup nefunguje, jak by měl. Myslí si to Andrea Enria, předseda Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Ve své řeči k zákonodárcům 8. října uvedl, že byl dříve přesvědčen, že bude vhodné ponechat inovace, jako jsou ICO, aby se vyvíjely bez souboru konkrétních pravidel EU. Ovšem že tento přístup nefunguje tak, jak očekával. Enria řekl, že vývoj trhů a iniciativy podnikané regulátory jednotlivých zemí v tom, co by mělo fungovat jako jednotný evropský trh ukazují, že více regulace na celoevropské úrovni by mohlo být ujednáno.

