12.h - Evropa oslabuje v obavách z růstu výnosů US dluhopisů a možného dřívějšího růstu sazeb, euro slabší, ropa opět u 75/85 USD, BCPP nejistá kvůli bankám

Evropské akciové trhy odevzdaly ranní mírní zisky a před obědem už míří opětovně do červených čísel. Trhy opět negativně hodnotí další růst výnosů amerických vládních dluhopisů a také komentáře prominentního ekonoma El-Eriana, který odhaduje, že americká ekonomika poroste několik dalších let s tím, že k možné recesi ji mohou přimět pouze velmi závažné venkovní vlivy. El-Erian také uvedl, že by nebyl vůbec překvapený, pokud by ECB začala zvyšovat své sazby o něco dříve oproti vlastním odhadům a to sice už v průběhu léta příštího roku a ne až na podzim.US dluhopisy rostou na 3,2518 v případě "desítek" a 3,4364 u "třicítek". Euro pokračuje ve svém oslabování vůči dolaru euru zpět nad hranicí 25,8. Ropa dopoledne roste a vrací se opětovně k úrovním 75/85 USD . Hlavní důvodem jsou výše zmíněné komentáře El-Eriana o velmi silné pozici US ekonomiky BCPP dopoledne nejistá. Ostře sledované akcie Monety klesají od hranici 80 Kč pod tíhou komentářů o předpokládaném poklesu dividendy za rok 2019 na cca 3,4 Kč kvůli započtení transakčních nákladů na avizované spojení s Air Bank a Home Credit. Nedaří se také akciím Erste , KB a O2 . Růst si připisují akcie ČEZU a Avastu.