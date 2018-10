Vyhlídky eura jsou slibné. Analytici sází na sesazení dolaru

Společná evropská měna ustojí současné dění kolem Itálie. Na to, aby začala mít výrazněji navrch oproti dolaru, si však počkáme zhruba půl roku. Alespoň taková je predikce agentury Reuters vycházející z posledního průzkumu mezi měnovými stratégy.

Průzkum agentury Reuters se uskutečnil mezi 70 stratégy v době od 28. září do 3. října. Většina z nich sází na to, že se euro během příštích třech měsíců posune z aktuálních úrovní kolem 1,150 EURUSD na 1,160 EURUSD. Během následujících 12 měsíců by se pak společná evropská měna měla dle odhadů dostat až na 1,220 EURUSD. V opačném případě, tj. při scénáři oslabení, by se euro během tří měsíců mohlo posunout „pouze“ na 1,140 EURUSD.

„Jsme přesvědčeni, že velká většina špatných zpráv je již v cenách italských aktiv začleněna, včetně zhoršení ratingu agenturou Moody’s, “ řekl pro Reuters FX stratég banky ING Viraj Patel. „Z toho důvodu vidíme rizika nakloněná k silnějšímu euru,“ dodal.

Podobně se na celou věc dívá i Lee Hardman z MUFG. „K tomu, aby se euro posunulo pod hranici1,150 EURUSD až na další minima by italská situace musela výrazně eskalovat. V ohrožení by se musela ocitnout samotná udržitelnost eurozóny, včetně eura,“ uvedl Hardman s tím, že toto není jeho hlavní scénář.

Pravdou je, že ne každý sdílí tento eurooptimismus. Zaměříme-li se na vývoj nekomerčních sázek hedgeových fondů, vidíme pokračující propad hlouběji do oblasti shortů. Naopak v případě dolaru data CFTC ukazují víc než 240 tisíc sázek na long. Velká většina dotazovaných stratégů však nevěří, že by dominance dolaru měla během tří až šesti měsíců vydržet. Velká většina faktorů podporujících zelné bankovky by totiž mela postupně odeznít.

„Ještě několik měsíců by dolar mohl profitovat na úkor měn rozvojových trhů, postupně se však dostává na svůj vrchol,“ řekl pro Reuters Gavin Friend z NAB. „Trhy se čím dál více soustředí na konec cyklu utahování americké měnové politiky, který se tak stává součástí hodnoty kurzu,“ upozornil.

Dnešní kalendář zahraničních dat je poměrně prázdný. V rámci eurozóny se například dočkáme indexu Sentix investiční nálady. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,150 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 95,80 bodu.

V případě koruny se nacházíme stále nad hranicí 25,70 za euro. Průzkum Reuters však ukázal, že by domácí měna měla během příštích 12 měsíců posílit. Medián odhadu činí 25,05 za euro, přičemž hlavním katalyzátorem zisků by měl být další růst úrokových sazeb ČNB podpořený především oproti prognóze slabším kurzem.

Začátek nového týdne bude na data poměrně bohatý. Dnes bude zveřejněn výsledek průmyslu, maloobchodu a míry nezaměstnanosti za srpen. Odhad ekonomického týmu skupiny Roklen pracuje s růstem v prvním případě o 4,8 % y/y, následně o 3,6 %. Nezaměstnanost by pak měla klesnout z 3,1 % na 3 %.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,78 EURCZK.

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.