O2: Držet, cíl 278 Kč - rostoucí konkurence na dohled, divi po 3 roky stabilních 21 Kč

V novém reportu na O2 ČR analytici Erste 4. října snížili doporučení na „držet“ z „akumulovat“ s 12M cílovou cenou sníženou na 278 Kč/akcii z 302 Kč/akcii. akcie O2 ČR byly (po zohlednění vyplacené 21 Kč dividendy) od posledního doporučení víceméně stabilní i přes doposud dobrý vývoj hospodaření. Ve střednědobém horizontu se ovšem očekává růst konkurence i tlak ze strany regulace. Růst dluhopisových výnosů v ČR pak vede k vyšší diskontní míře (odhad bezrizikové míry byl zvýšen z 2,0% na 2,5%).

Společnost za posledních dvanáct měsíců dokázala více než nahradit negativní dopad zrušení roamingu v EU růstem tržeb z mobilních dat a nákladovými úsporami. Čistý přírůstek zákazníků se zlepšil díky novým produktovým balíčkům (O2 spolu) a díky rostoucímu zájmu o „fixní LTE“.

My nicméně očekáváme od poloviny příštího roku zvýšenou konkurenci ze strany spojeného Vodafone s UPC. Tímto spojením vznikne třetí plnohodnotný konvergovaný operátor (mobilní+pevné služby) a lze očekávat uvedení nových balíčků služeb s dopadem na efektivní cenu fixního internetu i kabelové či IP televize. Potenciální regulace velkoobchodních cen mobilních dat je pak rizikem pro tento růstový segment. ČTÚ identifikoval velkoobchodní trh s mobilními daty jako vhodný k ex ante regulaci a jeho názor neodmítly ani unijní orgány. Regulace by mohla zlevnit nabídku virtuálních operátorů a postupně tak tlačit na ceny v rezidenčním segmentu. Poptávka po pevné internetové připojení přes xDSL klesá a tento trend by měl akcelerovat s rostoucí popularitou fixního LTE a kvůli plánovaným masivním investicím konkurenčního T-