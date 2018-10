Tři pozitiva, tři negativa a divoké karty pro akcie ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku

Solidní výkony amerického akciového trhu ve třetím čtvrtletí tohoto roku stály podle investiční společnosti Schwab významnou měrou na stabilizaci kurzu dolaru ke koši měn, na určitém uvolnění obchodních tenzí a ekonomických statistikách, které se pohybovaly na očekávaných hodnotách. Společnost pak hovoří o třech pozitivních a třech negativních faktorech, které mohou nečekaným způsobem ovlivnit vývoj ve čtvrtletí čtvrtém. A přidává tři divoké karty.



Prvním pozitivem je čínská ekonomická stimulace, která by se měla projevit stabilizací ekonomiky. Tuto stimulaci představuje jednak slabší měnový kurz a také vládní kroky zaměřené na pokles úvěrových sazeb, výdaje na infrastrukturu a podporu bankovních půjček. Druhým pozitivem se mohou stát nová ekonomická data a podle Schwabu v to lze doufat díky opomíjenému cyklickému vývoji indexu ekonomických překvapení.





Za třetí pak může dojít k nečekaně pozitivnímu vývoji v Japonsku. Už nyní se ziskové marže tamního korporátního sektoru pohybují blízko dvacetiletých maxim a prodejní ceny rostou již 21 měsíců v řadě. Snižování daňové zátěže se pozitivně projevuje na výdajích firem a následně podporuje celou ekonomiku. Index japonských akcií Nikkei 225 se tak podle Schwabu může dostat na nová 27letá maxima.Kde se mohou skrývat největší hrozby? Schwab tvrdí, že první z nich není nic jiného než italský vládní rozpočet. Italská vláda totiž „míří ke konfrontaci s eurozónou“ kvůli možnému porušení fiskálních pravidel měnové unie. „Pokud Itálie neustoupí a nesníží výdaje kvůli vnitřnímu tlaku, možná jí k disciplíně nakonec budou muset přimět trhy tak, jako to učinily u jiných evropských zemí včetně Řecka ,“ míní analytici společnosti.Druhou hrozbou je „bitva o brexit“, která se může zvrhnout v přímou konfrontaci mezi Velkou Británií a EU. Zde je možné, že se Britové nakonec pokusí o prodloužení přechodného období, což by ale znamenalo i pokračující nejistotu. Možné je i to, že výsledek jednání nakonec položí současnou britskou vládu, povede k novým volbám či dokonce k druhému referendu. Podobné turbulence by přirozeně nejvíce dolehly na britské akcie . Třetí hrozbu představuje růst cen ropy . Americké sankce uvalené na Írán začnou být platné 4. listopadu, ve Venezuele těžba kolabuje a „globální nabídková strana trhu jen těžko udržuje tempo s růstem poptávky“. Vyšší ceny ropy by pak negativně dolehly na spotřebitelské výdaje a mohly by přidat na tlaku, který pociťují některé rozvíjející se ekonomiky jako Turecko či Argentina.První divokou kartou je další vývoj na měnovém trhu, protože posilování dolaru by mohlo zhoršit situaci rozvíjejících se trhů, a zejména těch, které mají velký objem dolarových závazků. Druhou kartou je oblast obchodních tenzí, kde bylo dosaženo určitého pokroku, ale stejně tak může přijít další eskalace, a to zejména mezi USA a Čínou. A v neposlední řadě by investoři měli sledovat vývoj kolem nadcházejících voleb v USA. Ty jsou naplánovány na 6. listopadu a jejich výsledek může mimo jiné snížit vliv Trumpovy vlády v oblasti jednání o obchodních dohodách. Schwab závěrem uvádí, že ve čtvrtém čtvrtletí je pravděpodobné další posilování akciového trhu. Zároveň se však ekonomický cyklus přibližuje ke svému konci a s tím roste význam rizik.