Sazby nechtěl zvyšovat O. Dědek, ale zazněla i diskuze o růstu úroků o 50 bb (Komentář)

ČNB dnes zveřejnila zápis ze zasedání z minulého týdne, kdy zvedla svou klíčovou úrokovou sazbu na 1,50 %. Pro zvyšování sazeb v minulý týden hlasovali všichni členové bankovní rady kromě O. Dědka. Převážná většina bankovní rady vyhodnotila rizika prognózy jako vyrovnaná a nevýrazná a jeden člen dokonce jako proinflační. Rizika z vnějšího prostředí se zatím nerealizovala, nicméně stále hrozí. Jedná se zejména o omezování světového obchodu, ke kterému se přidává nevyjasněná podoba brexitu. Ze zápisu vyplývá, že i O. Dědek se domnívá, že by sazby měly směřovat ke své neutrální úrovni, nicméně by preferoval pomalejší tempo. Na druhé straně zazněl názor, že ani zvýšení sazeb o 50 bb by nebylo chybou. Diskuze se také věnovala přehřívání ekonomiky.



Ačkoliv se bankovní rada nechtěla zavázat ke zvyšování sazeb na listopadovém zasedání, vyznění zápisu napovídá tomu, že na listopadovém zasedání většina bankovní rady zvedne ruku pro další růst úroků. Sazba se tak posune dále ke své rovnovážné úrovni. V příštím roce čekáme ještě další tři zvýšení sazeb. Za rok tak očekáváme hlavní úrokovou sazbu na 2,5 %.