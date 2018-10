Ještě větší jestřáb, než jsme čekali?

Česká národní banka bude pokračovat v postupném zvyšování úrokových sazeb. Podle nás by vinou proinflačních tlaků, a to především ze strany slabšího kurzu koruny, mělo k příštímu hiku dojít již v listopadu letošního roku. Podobně se na situaci dívají i další účastníci trhu, jako například britská Citibank.

V první polovině týdne se kurz domácí měny pohyboval kolem hranice 25,80 za euro. To je poměrně daleko od odhadu aktuální prognózy ČNB, která pro čtvrtý kvartál dosahuje, byť se nacházíme teprve na jeho začátku, průměru 25,30 EURCZK. A jak se zdá, dostatečně silné fundamenty, jež by korunu k těmto hodnotám posunuly, prozatím chybí.

„Koruna vůči euru se během prvních dní čtvrtého čtvrtletí posunula k 25,80 EURCZK, což je výše než odhad prognózy České národní banky na 25,30 za euro,“ přepisuje agentura Bloomberg slova analytického týmu Citibank. „Podle našeho názoru je scénář 2% posílení vůči euru během tohoto čtvrtletí nepravděpodobný, částečně kvůli výprodejnímu tlaku u evropských periferních akcií a dluhopisů,“ vysvětlují analytici.

Na základě toho by ČNB měla podle Citi pokračovat v utahování měnových podmínek prostřednictvím agresivnější úrokové politiky. Analytici Citibank proto doporučují zajištění skrze 1Y2Y forward swap na straně plátce fixní sazby (payer) na úrovni 2,44 %. Banka společně s tímto neuvedla žádnou cílovou cenu ani doporučení ohledně zastavení případných ztrát, uvádí agentura Bloomberg.

Výhled agresivnějšího utahování úroků sdílíme i my. Jak již bylo zmíněno, ve zbytku roku sázíme na v pořadí již pátý úrokový hike jen za 2018. Současná prognóza ČNB pak pro rok 2019 neukazuje žádné další zvyšování sazeb. My se však přikláníme k tomu, že vinou slabší koruny i zahájení utahování měnové politiky ECB, které sníží úrokový diferenciál, by Rusnok a spol. mohli hikovat až třikrát. Pro srovnání, aktuální odhad peněžního trhu pracuje se dvěma koly navyšování.

Vrátíme-li se k dění posledních dní, koruna krátce pod vahou nervozity kolem roztržky mezi italskou vládou a Bruselem oslabila směrem k hranici 25,90 za euro. Později došlo na uklidnění celé situace a dnes se domácí měna obchoduje poblíž úrovně úrovně 25,75 EURCZK. Uvidíme, jak kurz rozhýbe (resp. jakým směrem) zítřek, kdy bude zveřejněn zápis ze zářijového zasedání bankovní rady ČNB.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,76 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,72 až 25,82 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,22 až 22,40 USDCZK.*

Euro se během včerejšího dne ve srovnání s úterkem těšilo obnově. Ta byla dílem nejprve spekulace o tom, že by italská vláda měla osekat plánovaný deficit rozpočtu pro rok 2020 a 2021 z 2,4 % HDP na 2,2 %, resp. 2 %. Později během dne tuto informaci, se kterou přišel server Corriere della Sera, nepřímo potvrdil italský ministr financí Tria. Ten dle agentury Reuters uvedl, že by se deficit rozpočtu měl od roku 2020 postupně snižovat.

„Deficit italského rozpočtu se oproti předchozím odhadům pro rok 2019 zvýší,“ uvedl Tria. „V následujících letech však dojde k jeho postupnému snižování,“ přislíbil ministr. Otázkou ale zůstává, zda tento ústupek směrem k Bruselu bude dostatečný na to, aby Evropská komise v polovině měsíce kývla na představený rozpočtový plán. Pokud by se tak nestalo a EK by přistoupila k bezprecedentnímu vetu předloženého plánu, vstoupila by tím do otevřeného boje s italskou vládou, píše server Financial Times, což by, minimálně z krátkodobého hlediska, vyvolalo další nervozitu na finančních trzích.

Trhy na informaci o možném ústupku italské vlády reagovaly pozitivně. Euro si na začátku dne připisovalo mírné zisky, které však v průběhu postupně odevzdalo, a výnosy italských dluhopisů padaly. Ostatně, jak uvedl server Financial Times, někteří investoři využili úterní výplach k navyšování své italské expozice. Například banka UBS přiznala, že začala nakupovat italské bondy v tenoru dvou let.

Odevzdávání eurových zisků nakonec podtrhla nejen americká data (lepší výsledek Národního reportu zaměstnanosti agentury ADP či index ISM služeb), ale především komentář guvernéra Fedu Powella. Ten uvedl, že Fed má před sebou ještě dlouhou cestu, než se dostane na úroveň neutrální úrokové sazby. Zároveň ale připustil možnost navyšování úroků až nad tuto odhadovanou neutrální hodnotu.

„Ta opravdu extrémní akomodativní politika nízkých úrokových sazeb již není potřeba,“ řekl Powell během svého vystoupení v PBS News Hour. „Sazby působí v tuto chvíli sice stále akomodativně, avšak postupně se posouvají směrem k neutrální úrovni. Nad tuto hodnotu se poté můžeme posunout, avšak pravděpodobně jsme od ní ještě poměrně dost daleko,“ uvedl centrální bankéř.

Vidina toho, že se Fed nachází poměrně daleko od neutrální úrokové sazby, což otevírá prostor pro další hikování, alespoň v krátkém období, podpořila jak dolar (dolarový index se dostal poblíž 6týdenního maxima), tak především výnosy amerických dluhopisů - například bond o 10letém tenoru se posunul až 7letý max.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,147 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,08 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1490 do 1,1614 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.