Toyota a SoftBank vytvoří podnik na rozvoj dopravních služeb

Největší japonská automobilka Toyota vytvoří s technologickým gigantem SoftBank Group společný podnik pro vývoj nových dopravních služeb. Nová firma se bude jmenovat MONET a bude pracovat na vývoji služeb jako jsou automobilové služby na vyžádání, dodávky potravin, kyvadlové spoje do nemocnice s lékařskými prohlídkami přímo ve voze. Informovaly o tom dnes obě firmy.



Nový podnik by měl zahájit činnost do konce března příštího roku. Jeho počáteční kapitál bude dvě miliardy jenů (392,2 milionu Kč) a Softbank bude v podniku vlastnit podíl 50,25 procenta. Zbytek bude patřit Toyotě.





Automobilky po celém světě soutěží v rozvoji služeb a technologií dopravy nové generace, jako jsou například samořízená auta. Roste tak počet společných podniků, který firmám umožňuje sdílet náklady na vývoj a zajistit si slibné technologie, uvedla agentura Reuters.Oznámení přichází den poté, že automobilka Honda Motor uvedla, že investuje 2,75 miliardy USD (61,7 miliardy Kč ) do GM Cruise, divize autonomních aut americké automobilky General Motors, jejímž investorem je také SoftBank. Honda rovněž získá ve firmě podíl 5,7 procenta.Toyota a SoftBank nemají v současnosti žádné velké partnerství v oblasti technologií mobility, i když obě vyvíjejí technologie pro samořízené vozy, sdílení aut a další služby. Obě investovaly do firem Uber Technologies, Gram a Didi Chuxing.Toyota vidí budoucnost dopravních služeb v konvojích kyvadlových samořízených víceúčelových vozů velikosti autobusu, které se budou používat například jako mobilní restaurace a hotely. Na začátku roku uvedla, že vyvíjí službu nazvanou e-Palette, která vychází z tohoto konceptu. Jejími partnery v projektu se staly Amazon , Didi, Uber a Pizza Hut. Toyota uvedla, že plánuje použít své vozy e-Palette pro přepravu atletů a hostů během olympijských her v Tokiu, které se mají konat v roce 2020.Softbank má vlastní divizi autonomních vozidel SB Drive. Ta vyvíjí technologii samořízení pro autobusy.