Závod o investiční miliardy: Ve vedení Lyft, Uberu to může vyhovovat

Společnosti Uber a Lyft soupeří již dlouho. Doposud byl jejich kolbištěm americký trh sdílených jízd, na kterém firmy bojovaly o přízeň zákazníků i řidičů. Příští rok by se však jejich rivalita měla rozšířit na akciové trhy. Prvotní vstupy na burzu obou společností budou jedny z největších za poslední roky a označí další fázi života ambicióznímu páru za Silicon Valley, kterému se podařilo v po sobě jdoucích kolech financování získat od privátních investorů obrovské valuace.

Závod o to, kdo na veřejné trhy vstoupí jako první, již odstartoval a prozatím se zdá, že ve vedení je menší Lyft. Lyft by měl datum svého IPO směřovat na březen nebo duben příštího roku, finální rozhodnutí ale doposud nepadlo, informují zdroje listu Financial Time. O roli hlavního zajišťovatele úpisu pak soupeří investiční banky Credit Suisse a JP Morgan.

Uber je ale hned v závěsu. Dara Khorsrowshahi, jehož mandát při nástupu do funkce generálního ředitele obsahoval uvedení společnosti na burze, prohlásil, že společnost je na dobré cestě ke vstupu v druhé polovině roku 2019. Khosrowshahi v rámci kroků vedoucích k IPO najal veterána amerických akciových trhů Nelsona Chaie jako finančního ředitele, a to po zdlouhavém hledání, pozice CFO byla prázdná od roku 2015.

Vstoupit na burzu jako první má mít pro Lyft jak výhody, tak nevýhody. Společnosti se budou ucházet o podobný typ investorů, kteří je budou mezi sebou porovnávat před IPO i po něm. Podle oslovených investorů by Lyft mohl těžit z dřívějšího vstupu, protože by si získal větší pozornost, než by tomu bylo v opačném pořadí a zároveň by nebyl posuzován proti debutu rivala.

Uber ale začal v přípravě na IPO zveřejňovat své čtvrtletní výsledky s předstihem, uzavřenější Lyft se tedy zevrubnému porovnávání nevyhne tak jako tak. „Kdo půjde první dostane výhodu pochybnosti v otázce ziskovosti a velikosti trhu,“ myslí si Santosh Rao, hlavní analytik Manhattan Venture Partners.

Nicméně, cokoli Lyft zveřejní v roadshow předcházející samotnému vstupu by mohlo poskytnout Uberu konkurenční výhodu. Lyft bude také vystaven tlaku regulovaného čtvrtletní reportingu a očekávání investorů dříve, což by mohlo ovlivnit strategické rozhodování firmy. Někteří investoři by se také mohli rozhodnout IPO Lyftu pouze sledovat a případně pak nastoupit do většího a známějšího Uberu.

Lyft byl během posledního kola financování, ve kterém v červnu získal 600 milionů dolarů, ohodnocen na 15 miliard dolarů. Uber pak v tomto minulý měsíc získal investici 500 milionů dolarů od Toyoty, což valuaci firmy stanovilo na 76 miliard dolarů. Velký rozdíl mezi hodnotami obou firem reflektuje škálu obou byznysů, zatímco Lyft se koncentruje především na americký trh sdílených jízd, Uber s tímto produktem expandoval do celého světa a přidal služby jako rozvoz jídla Uber Eats nebo spedici. Hlavními oblastmi sváru obou společností pak je západní pobřeží USA, a především města jako Oakland, Portland a Seattle.

I přes podobnost těchto dvou firem by se na trhu mělo najít místo pro obě. Aktuální rok je, co se týče amerických IPO, nebývale silný. V průměru vykazují společnosti upsané v roce 2018 nárůst o 26 % oproti úvodní ceně, technologické tituly pak vzrostly dokonce o 50 %, vyplývá z údajů společnosti Dealogic. Roste také počet vstupů na burzu, dosavadních 42 technologických IPO je nejvíce za období leden-září od roku 2014.

„Když se podívám na aktuální IPO a na to, jak dobře byly přijaty, myslím si, že investoři žízní po růstových titulech,“ říká si Santosh Rao. „Lidé chtějí růst a tohle nejsou dotcom společnosti devadesátých let. Toto jsou opravdové společnosti s opravdovými produkty, které mají dopad na životy lidí. Jedinou spekulací je, kdy začnou být Uber s Lyftem ziskoví,“ dodává Rao.

Zdroj: FT