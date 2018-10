Tolik medvědích pastí a býk uhání dál

Ed Yardeni na svém populárním investičním blogu poukazuje na to, že na trhu by nyní mělo podle historického vývoje číhat hned několik medvědích pastí. Jenže místo toho, aby se investoři do některé z nich chytili tak jako v minulosti, trh si dál připisuje další zisky.



„Nejhorší dobou pro nákup akcií byl v minulosti bod, kdy se nezaměstnanost dostala na své cyklické dno... Špatným nápadem býval i nákup akcií ve chvíli, kdy byla výnosová křivka plochá a neměla daleko k inverzi. Stejně tak bylo chybou kupovat akcie v době, kdy Fed začal zvedat sazby, protože to mohlo vyvolat finanční krizi a následnou recesi. Akciím mohou škodit i samotné vyšší výnosy vládních obligací a obrat na trhu přicházel i v době, kdy ziskovost firemního sektoru významně převyšovala historické průměry. A o nákupu akcií v době, kdy se valuace pohybují na extrémně vysokých hodnotách, lze hovořit jako o bláznovství,“ píše Yardeni.



Investor pak poukazuje i na to, že onu sérii medvědích indikátorů v sobě odráží index, který sestavuje banka Goldman Sachs. Tento „Bear-Market Risk Indicator“ se podle Bloombergu nyní pohybuje na nejvyšší úrovni od roku 1969 a i podle něj by tak měl být medvědí trh na spadnutí. Jenže současný býk bez ohledu na podobná varování uhání dál.





„Poslední rally odráží snižující se obavy z toho, že Trumpova obchodní válka bude eskalovat a znatelně dolehne na celou ekonomiku a ziskovost firemního sektoru. Opadl i strach, že normalizace politiky Fedu podrazí býkovi nohy,“ píše Yardeni. A ptá se, co by se muselo stát, aby skutečně začal medvědí trh. Podle jeho názoru by akcie začaly dlouhodobě klesat pouze v případě, že by se dostavila recese. Její pravděpodobnost je podle indexu vedoucích indikátorů a indikátorů souběžných stále velmi nízká, protože oba se pohybují na rekordních maximech.„Tvrdil jsem, že v roce 2015 se dostavila zisková recese, kterou vyvolal propad cen komodit. Tehdy došlo k prudkému rozšíření dluhopisových spreadů, a to zejména u obligací s nízkým ratingem. Ale i přesto se nyní index S&P 500 pohybuje u rekordních maxim. A dolů ho neposlala ani hrozba krize na rozvíjejících se trzích,“ připomíná Yardeni.Zdroj: Blog Eda Yardeniho