Tesco zvýšilo pololetní zisk o 24 %. Slábnou prodeje v Evropě

Největší britská maloobchodní společnost Tesco zvýšila zisk v prvním pololetí o 24,4 procenta, přispělo k tomu zejména převzetí velkoobchodní sítě Booker i příznivé letní prodeje. Kvůli slabším prodejům v Evropě a v Asii však zisk zaostal za očekáváním. Provozní zisk bez jednorázových položek za půl roku do 25. srpna stoupl meziročně na 933 milionů liber ze 750 milionů liber před rokem. Obchodníci ale předpovídali 992 milionů liber. Informovala o tom agentura Reuters.



Na domácím trhu se firmě dařilo, její prodeje na srovnatelné bázi se ve druhém kvartále zvýšily o 2,5 procenta po růstu o 2,1 procenta v prvním čtvrtletí. Zásluhu na tom má vedle solidního letního odbytu také akvizice velkoobchodu Booker za čtyři miliardy liber.





Tesco dnes uvedlo, že je na cestě ke splnění střednědobých cílů. Vyhlídky mu kazí prodeje v Evropě , kde klesly o dvě procenta, a v Asii, kde spadly o 4,8 procenta."Druhé čtvrtletí, kdy se zvýšila poptávka hlavně v Británii a Irsku, je to naše jedenácté po sobě jdoucí čtvrtletí růstu," uvedl generální ředitel Teska Dave Lewis. Ten se postavil do čela Teska v září 2014 s úkolem dosáhnout obratu v hospodaření podniku, který se dostal pod tlak kvůli změně v nákupních zvyklostech zákazníků, konkurenci ze strany německých diskontních řetězců Aldi a Lidl a rozsáhlému účetnímu skandálu.Lewisovi se podařilo Tesco stabilizovat a následně obnovit jeho růst. Zaměřil se na posílení cenové konkurenceschopnosti, změny v sortimentu a zlepšení zákaznických služeb i vztahů s dodavateli.Společnost oznámila, že znovu uvedla do nabídky 5038 z 10.000 výrobků vlastní značky a podařilo se jí získat přes 189.500 nových zákazníků.V České republice působí společnost Tesco od roku 1996. Provozuje zde zhruba 200 obchodů.