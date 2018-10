Koruna se i včera pohybovala okolo 25,80 EUR/CZK

Ještě před dvěma týdny to vypadalo, že koruna vzala na vědomí platnou prognózu ČNB a začala posilovat. Nicméně poslední dny ukazují, že tato epizoda neměla dlouhého trvání a česká měna ztratila vůči euru zhruba 40 haléřů. Ani poslední zasedání bankovní rady ji nenadchlo, a tak se i včera pohybovala okolo 25,80 EUR/CZK . Tento týden ji nečekají žádné domácí události, které by jí mohly dodat na odvaze začít vzhlížet k úrovni 25,30, kde by se měla v průměru podle prognózy ČNB nacházet. Atraktivní úrokový diferenciál tedy není s ohledem na dění v zahraničí (i s ohledem na objem krátkodobého kapitálu) zřejmě stále až tak atraktivní.