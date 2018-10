Ministři eurozóny k italskému rozpočtu:Pravidla platí pro všechny

Ministři financí zemí eurozóny dnes v souvislosti s plánem italské vlády na vysoký deficit upozorňovali, že pravidla musí platit pro všechny stejně. Několik z nich to uvedlo při příchodu na dnešní jednání euroskupiny v Lucemburku.



Mario Centeno, který ministerským schůzkám zemí používajících euro předsedá, před dnešním jednáním upozornil, že ačkoliv mají mnozí v eurozóně ohledně plánů Říma na podobu rozpočtu pro příští rok různé otázky, Itálie zatím svůj rozpočtový plán ani nepředložila.





Nová italská vláda oznámila koncem minulého týdne, že na příští rok chystá schodek státního rozpočtu 2,4 procenta hrubého domácího produktu . To je třikrát více, než byl cíl předchozí vlády a při zadlužení země ve výši 130 procent HDP by to nejspíš vedlo ke střetu s Evropskou komisí kvůli udržitelnosti italských veřejných financí."Stále není jasných mnoho detailů a rozhovory (v Itálii ) pokračují. Ale už jsme viděli reakci trhu. Měli bychom si počkat, až bude jasnější obrázek. Pak je na komisi, aby řekla svůj názor při zohlednění pravidel, na kterých jsme se všichni dohodli," upozornil dnes například nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra.Jeho finský kolega Petteri Orpo poznamenal, že pravidla platí pro všechny země eurozóny. "Jsem znepokojený. Ale jsem si také jist, že vědí, co je potřeba udělat," poznamenal.Italský ministr financí Giovanni Tria při příchodu jen stručně poznamenal, že své kolegy hodlá informovat o tom, co se v Římě nyní odehrává.Eurokomisař pro rozpočet Pierre Moscovici připomněl, že posuzování rozpočtových plánu zemí eurozóny se odehrává podle jasného postupu. Návrh komise z Říma teprve obdrží. "Teprve až jej budeme mít v rukou se všemi detaily, budeme moci nabídnout svou vlastní analýzu a posléze rozhodnout, jak postupovat dál," poznamenal.