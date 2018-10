Konec NAFTA, nástup USMCA. Sílí peso i oba dolary

Spojené státy, Mexiko a Kanada se dohodly na změně Severoamerické dohody o volném obchodu. Dohoda známá pod zkratkou NAFTA se nově přejmenuje na dohodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (United States-Mexico-Canada Agreement) neboli USMCA. Výsledkem je sílící americký i kanadský dolar a mexické peso.

Jak je patrné, dohoda s Donaldem Trumpem je možná. O jejím dosažení v noci na pondělí informoval ve společném prohlášení americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer a kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová. Byť nejsou známy veškeré detaily, nová dohoda by měla, alespoň dle prohlášení, které cituje agentura AFP, obsahovat příslib přístupu ke svobodnějším trhům, férovějšímu obchodu a robustnějšímu hospodářskému růstu. Vedle toho má posílit střední vrstvu a vytvořit nová pracovní místa. Agentura dále uvádí, že dohoda pracuje s lepším přístupem USA na kanadský trh s mlékem, Kanada pak prý dosáhla určité ochrany před cly na vývoz kanadských aut do USA. Zároveň by mělo být dosaženo modernizace v digitální oblasti, včetně posílení ochrany duševního vlastnictví.

V tuto chvíli je potřeba, aby novou dohodu odsouhlasily všechny tři státy. V USA by mělo na její podepsání dle agentury Reuters dojít ke konci listopadu. Poté je potřeba, aby její znění odhlasoval Kongres. Agentura Bloomberg v tomto směru uvádí, že se tak pravděpodobně nestane do konce letošního roku, přičemž upozorňuje, že by hlasování mohl podkopat případný úspěch demokratů v listopadových volbách.

Dohoda o USMCA tak na začátku týdne pomohla k ziskům kanadského a amerického dolaru, stejně tak i mexickému pesu. Její dosažení potvrzuje, že za určitých okolností je možné dosáhnout kompromisu v rámci jednání s Trumpovou administrativou. Otázkou je, zda si z toho něco odnese především čínská strana, v jejímž případě by případné kompromisy (od otevřenosti trhu přes cla až po pro Trumpa klíčovou oblast duševního vlastnictví) nebyly, alespoň při pohledu na rétoriku posledních měsíců, zřejmě tak snadno uchopitelné.

Zaměříme-li se na dění v rámci týdne, pozornost bude směřovat především ke sjezdu britských konzervativců, kde bude zásadním tématem – s potenciálem ovlivnit libru, potažmo i euro – brexit. Vedle toho se dočkáme několika vystoupení představitelů Fedu, kde budeme sledovat případné komentáře k dlouhodobějšímu výhledu sazeb. Z výčtu dat pak bude zásadní pátek, kdy budou zveřejněna čísla z amerického trhu práce, včetně tvorby nových pracovních míst mimo zemědělství, ve které se nepochybně projeví dopady hurikánu Florence.

Dnes se dočkáme série výsledků indexu PMI průmyslu, a to jak napříč celou EU, tak i v USA, kde bude navíc reportován i index ISM téhož segmentu. V rámci srovnání eura s dolarem sázíme tento týden spíše na mírnější zpevnění zelených bankovek. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,157 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 95,26 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1506 do 1,1640 EURUSD.*

Koruna ke konci minulého týdne oslabovala pod vahou zklamání z nenačrtnutí jasnějšího scénáře vývoje sazeb ve zbytku roku ze strany České národní banky. Vedle toho přispěla i páteční pauza, která se vzhledem k minimální likviditě projevila v posunu kurzu nad hranici 25,75 za euro.

Tento týden nás z domácí ekonomiky čeká pouze pár dat, a to dnes index PMI sektoru průmyslu a výsledek hospodaření vlády za září. V úterý bude poté zveřejněna poslední revize HDP za druhý kvartál, včetně sektorových účtů.

Dnešní data by na kurz koruny neměla mít výraznější vliv. V průběhu dalších dní očekáváme, že se trhy budou stále „prát“ s dozvuky ČNB, vliv bude mít rovněž, vzhledem k relativně prázdnému datovému kalendáři, i vývoj zahraničních trhů. Aktuálně se koruna obchoduje na 25,76 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,67 až 25,78 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,05 až 22,22 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

