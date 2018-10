Kanada a USA se dohodly na reformě NAFTA

Kanada, Spojené státy a Mexiko dospěly k dohodě o změně Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), která se také přejmenuje na dohodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Oznámili americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizerem a kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová ve společném prohlášení. V reakci na první, ještě neoficiální zprávy o dosažení dohody posílil kanadský dolar na čtyřměsíční maximum.



"Je to dobrý den pro Kanadu," řekl o dohodě kanadský premiér Justin Trudeau po odchodu z mimořádného jednání vlády s tím, že další podrobnosti uvede později. Kabinet se podle agentury AFP sešel jen dvě hodiny před termínem, který stanovil Washington pro uzavření jednání o reformě NAFTA, a komuniké o dosažení dohody bylo vydáno 90 minut před vypršením lhůty.





Kanadští vyjednávači mezitím pracovali celý víkend se svými kolegy ve Washingtonu, aby na poslední chvíli připravili změnu obchodní dohody, zahrnující USA, Kanadu a Mexiko. Její reforma byla jedním z klíčových volebních slibů nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa.Společné prohlášení slibuje, že USMCA nabídne pracujícím, rolníkům, chovatelům a odnikatelům vysoce kvalitní obchodní dohodu, která povede ke "svobodnějším trhům, férovějšímu obchodu a robustnímu hospodářskému růstu v regionu". Dohoda má také "posílit střední vrstvo, vytvořit dobře placená pracovní místa a poskytnout nové možnosti téměšř půl miliardě lidí"."Je to dobrá noc pro Mexiko i pro Severní Ameriku," napsal na twitteru mexický ministr zahraničí Luis Videgaray. "Slavíme trojstrannou dohodu, která zavírá dveře za rozdrobením regionálního obchodu. Dohoda dá bezpečnost a stabilitu mexickému obchodu se severoamerickými partnery," uvedl Jesus Seade, poradce zvoleného prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, který nastoupí do uřadu koncem roku.Američtí představitelé mají podle agentury Reuters v úmyslu podepsat novou dohodu koncem listopadu, pak má být předložena Kongresu ke schválení.Sama dohoda však v noci na dnešek zveřejněna nebyla a zatím se ví jen málo podrobností, poznamenala AFP. Dohoda podle médií počítá s větším přístupem USA na kanadský trh s mlékem, Kanada se zase domohla jisté ochrany před cly na vývoz kanadských aut do Spojených států. Zůstat má dosavadní systém řešení obchodních sporů, ale i americká cla na kanadskou ocel a hliník.Spojené státy a Mexiko již koncem srpna oznámily, že se spolu dohodly na znění nové dohody s tím, že pokud bude mít Kanada zájem, může se k nim připojit. V pátek USA a Mexiko plánovaly zveřejnění textu své obchodní dohody. Tento krok byl ale odložen kvůli snaze Ottawy a Washingtonu o dosažení dohody.