Reakce trhů na výstup ze včerejšího zasedání České národní banky nám připomněla situaci z listopadu 2017. Stejně jako tehdy totiž platí, že zklamání (opět) zlevnilo korunu.

V listopadu 2017 se rovněž jako v době před včerejším zasedáním ČNB spekulovalo o dalším vývoji sazeb, přičemž investoři byli naladěni na dost „agresivní“ vlnu očekávající úrokový hike o velikosti až 50 bodů. Nestalo se tak. Jediným tehdejším výrokem guvernéra Rusnoka s mírným jestřábím nádechem bylo tvrzení, že sazby mohou být zvýšeny na každém dalším zasedání, pokud si to bude situace vyžadovat.

A podobně je tomu i teď, necelý rok poté. Trhy se zvýšením sazeb o „tradičních“ 25 bazických bodů počítaly, proto se pozornost soustředila především na výhled vývoje ve zbytku roku. K tomu přispěl obzvláště dřívější komentář guvernéra Rusnoka o tom, že možnost dalších dvou kol navýšení sazeb do konce roku se mu jeví jako silný scénář (mimochodem toto tvrzení nás vzhledem ke konzervativnosti šéfa bankovní rady lehce překvapilo).

Jenže trhy se přepočítaly. Rusnok se vrátil zpět „do zažitých kolejí“, čemuž se ostatně nelze ani divit, a odkázal investory na listopad, a tedy na příští prognózu centrální banky. Tvrzení o tom, že byť nemá ČNB žádný závazek zvýšit úroky do konce roku, nelze jej však ani vyloučit, bylo pro danou chvíli stěžejní. Trhy v ten moment jako by přestaly vnímat fakt, že úroky dále porostou, jen není jisté, kdy tomu přesně bude (z Rusnokova pohledu to dokonce není podstatné), zda v listopadu, prosinci či na přelomu roku.

Koruna se tak v návaznosti na to vydala na dráhu oslabování, a to až k hranici 25,70 za euro, které bylo dosaženo během dnešního dopoledne. Samozřejmě lze namítat, že na tomto vývoji může mít podíl i zahraniční dění – hovoří se především o nejistotě kolem jednání o návrhu italského rozpočtu pro příští rok. Při pohledu na zbytek regionu, tj. na polský zlotý a maďarský forint, však spíše „viňme“ dozvuky včerejšího zasedání centrální banky.

I přesto, že guvernér Rusnok při svém středečním vystoupení neposkytl ani jednu indicii, stále jsme přesvědčeni, že ČNB bude sazby zvyšovat již v listopadu. Dle našeho názoru nová prognóza ukáže potřebu dalšího hiku především ve spojitosti s proinflačními faktory, jako je slabší kurz koruny. Ostatně ve znění současného výhledu centrální banky Rusnok a spol. pracují s průměrnou hodnotou kurzu koruny za čtvrtý kvartál na úrovni 25,30 za euro. To je podle nás hodnota, které jen stěží dosáhneme, což by mělo být reflektováno nejen v samotném listopadovém hiku, ale i v dalším výhledu trajektorie kurzu pro příští čtvrtletí v rámci aktualizované prognózy.

Co čekat od příštího roku?

Ve své poslední (tj. srpnové) prognóze se ČNB obrací k příštímu roku v očekávání návratu posilující koruny. V souladu s tímto předpokladem pak poslední Zpráva o inflaci neplánuje hikování, a například hodnota PRIBORu by měla během roku 2019 dokonce nepatrně klesat.

„Pokud by se příští rok směnný kurz nevyvíjel v souladu s poslední prognózou, od které se odchyluje již na konci letošního roku, přišlo by na řadu další zvyšování sazeb,“ je přesvědčen ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Výhodou v takové situaci bude zvyšování sazeb i ze strany ECB, které by mělo tlumit obavy centrálních bankéřů z osamoceného agresivního hikování. Případné snížení úrokového diferenciálu mezi ČNB a ECB by mohlo ještě dále oslabit korunu, ač půjde spíše o zanedbatelnou ekonomickou sílu,“ uvedl ekonom.

Další otázkou ve vývoji měnové politiky, která určí, zda a kolikrát bude centrální banka v příštím roce zvyšovat sazby, je bezpochyby i nejistota na mezinárodním trhu. „Pokud by i nadále zvýšená nejistota oslabovala českou korunu, pak je zde prostor klidně i na REPO sazbu kolem 3 procent na konci příštího roku,“ odhaduje Šoltés. „Pokud by domácí měna naopak nabrala posilující drive, můžeme se v prosinci 2019 dočkat sazeb i o procentní bod níže, tj. kolem 2 procent. Flexibilita a schopnost měnit svoji politiku na základě změny fundamentů, kterou centrální bankéři ilustrativně ukázali v letošním kalendářním roce, tak bude jistě zapotřebí i v tom příštím,“ uzavřel.

