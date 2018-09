Německé instituty varují před recesí, zhoršily výhled ekonomiky

Přední německé výzkumné ústavy varují před příchodem hluboké recese, pokud se vyostří obchodní konflikt se Spojenými státy. Svůj letošní odhad růstu německé ekonomiky snížily na 1,7 procenta z dosavadního odhadu 2,2 procenta, na příští rok pak na 1,9 procenta z dvou procent odhadovaných na jaře. Vyplývá to z jejich společné zprávy, kterou dnes představily v Berlíně.



Instituty dodaly, že splnění pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést cla na dovoz aut z Evropské unie do USA by vedlo k rušení pracovních míst a k poklesu produktivity a prosperity Německa.





V Německu závisí každé třetí pracovní místo na exportu a vzhledem k rozsahu jeho automobilového průmyslu by jej zavedení cel na automobily zasáhlo velmi těžce. Mezinárodní obchodní klima se podle zprávy od začátku roku již "drasticky zhoršilo". Trumpovo oznamování a zavádění cel podle institutů vedlo k celosvětové spirále směrem k většímu protekcionismu.Další překážku příštího hospodářského růstu Německa spatřují ústavy v situaci na trhu práce . Německé firmy jen s obtížemi shánějí zaměstnance a jejich nedostatek podle odhadu způsobí další nárůst mezd . Zatímco míra nezaměstnanosti by se měla z 5,2 procenta odhadovaných pro letošek příští rok snížit na 4,8 procenta a v roce 2020 na 4,5 procenta, měly by tarifní platy letos vzrůst o 2,6 procenta a v příštích dvou letech o 2,7 procenta. Ve skutečnosti by si zaměstnanci mohli domů odnést ještě více, protože firmy je lákají nejrůznějšími dalšími pobídkami.Jako na hrozbu pro německou ekonomiku instituty nahlížejí i na měnovou krizi v Turecku a v Argentině, možnou dluhovou krizi v Itálii a rovněž na možnost, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody.