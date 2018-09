OKD prosperuje a vydělává a mohla by prodloužit těžbu až do r. 2030

Premiér Andrej Babiš po návštěvě v OKD uvedl, že podniku se nyní daří dobře, prosperuje a generuje zisk, disponuje velkými prostředky na účtech a uvažuje o rozšíření těžby. Doposud platný záměr provozovat firmu do roku 2024 by se mohl, při stávajících cenách uhlí , prodloužit až do roku 2030. OKD aktuálně shání cca 270 nových zaměstnanců, kterým nabízí náborový příspěvek až 60 000 Kč OKD nyní pracuje celkem 7000 kmenových a dalších cca 2000-2500 externích zaměstnanců. Letos by měla firma vytěžit přibližně 5 miliónů run černého uhlí , což zhruba odpovídá loňskému výsledku.