Koruna v první reakci na guvernérovy výroky slábne

Guvernér Rusnok lehce zjemnil své výroky ukazující na další růst sazeb do konce tohoto roku a to koruně stačilo k tomu, aby oslabila do blízkosti 25,70 EUR/CZK . Negativní efekt ČNB by neměl korunu hnát do další defenzivy, důležité bude spíše, jak se ve světle růstu amerických sazeb (ne)změní nálada na rozvíjejících se trzích.