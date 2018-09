Čína odmítá nová obchodní jednání s USA

Vysoký čínský úředník v úterý uved, že je obtížné pokračovat v obchodních rozhovorech se Spojenými státy v době, kdy Washington tlačí nožem na čínský krk. Komentář následuje den poté, co obě strany uvalily nové dovozní tarify na zboží druhé strany.

Na tiskové konferenci v Pekingu zástupce čínského ministra obchodu, Wang Shouwen, zpochybnil možnost pokračovat v jednáních, označil nynější nátlak USA na Čínu za nerovnocennou formu „vyjednávání“ a uvedl, že to, kdy budou moct rozhovory mezi USA a Čínou znovu začít, bude záviset na volbě Spojených států. „Rozhovory nemohou probíhat na pozadí hrozeb a nátlaku USA“, uvedl na setkání podnikatelů v New Yorku nejvyšší čínský diplomat. Čína zároveň obvinila Spojené státy z angažovanosti v aktivní obchodní šikaně a zastrašování, a řekla, že Washington zastrašuje i další země, s cílem donutit je podrobit se vůli USA.

Dle Wanga pokračování řešení obchodních sporů mezi USA a Čínou pod taktovkou nátlaku a hrozeb s pozitivním výsledkem v nedohlednu může v okamžiku zničit vztahy mezi USA a Čínou budované v posledních čtyřech desetiletích.

Americké tarify na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů a čínské protiopatření na zboží z USA v hodnotě 60 miliard USD včetně zkapalněného zemního plynu (LNG) vstoupily v platnost v pondělí a rozšířily nervozitu na globálních finančních trzích.

Několik dosavadních kol rozhovorů mezi USA a Čínou v posledních měsících nepřineslo žádný průlom a nová jednání, která měla přijít v následujících týdnech, vzala pravděpodobně za své poté, co se Peking na konci minulého týdne údajně rozhodl nevyslat svou delegaci do Washingtonu.

A zatímco obě strany dle slov vybraných zástupců „stále doufají“, že by mohla existovat rozumná cesta ze současné patové situace, v reálu ani jeden tábor nevypadá, že by měl ve stále se prohlubujícím sporu náladu na kompromis. Tím roste riziko zdlouhavé bitvy, která by omezením obchodních investic a narušením obchodu vedla k útlumu nyní stabilní globální ekonomiky.