I Deutsche Bank sází na euro plus Draghi optimista

Jak se zdá, sázky na euro začínají opět nabírat na obrátkách. Poté, co svůj optimismus vyjádřili analytici BNB Paribas Asset Management a Invesco, se do zástupu euro optimistů přidala Deutsche Bank. I podle ní by společná evropská měna mohla získat v poslední době ztracený drajv. A během pondělí k této představě přispěl dokonce i samotný šéf ECB Mario Draghi.

Pondělí bylo celkově z hlediska zahraničních fundamentů poměrně chudé. Trhy vstřebávaly nejen začátek uplatňování dodatečných amerických cel na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů, vedle toho světlo světa spatřila informace, že Čína zrušila naplánovaná obchodní jednání alespoň do doby, než americký prezident Trump přestane vyhrožovat další eskalací sporu mezi oběma zeměmi.

O možnosti zmrazení jednání se hovoří již nějakou dobu. Sází se především na to, že další debaty postrádají smysl minimálně do doby konání listopadových voleb do amerického Kongresu. Čínská strana dost možná věří ve výslednou převahu Demokratů, což je dle mnohých varianta, jež by mohla vyjednávací podmínky a samotné prostředí alespoň částečně zmírnit.

Každopádně platí, že další eskalací obchodních sporů USA vs. zbytek světa začíná čím dál více investorů obracet svůj zrak směrem k euru. Jako poslední se ve prospěch společné evropské měny vyjádřila banka Deutsche Bank, která věří v návrat eurodolaru směrem k hranici 1,200 EURUSD. Mezi další páry profitující z americko-čínské roztržky patří kanadský dolar a mexické peso.

„Z obchodní války, kterou vedou Spojené státy s Čínou, by mohlo neúměrně profitovat euro, a to díky odklonu obchodu směrem k Evropě,“ napsal v dopise klientům šéf FX oddělení Deutsche Bank George Saravelos. „V konečném důsledku to minimálně vrhá příznivější pohled na evropský ekonomický cyklus ve srovnání s tím čínským,“ přepisuje Saravelosova slova agentura Bloomberg.

Společné evropské měně ale nahrávají i další fundamenty. Deutsche Bank zmiňuje evidentní změnu sentimentu Evropské centrální banky směrem k více jestřábím vyjádřením. Jednoho z těch posledních se ujal člen Rady guvernérů ECB a guvernér rakouské centrální banky Ewald Nowotny. Ten apeloval na centrální bankéře, aby zvážili, zda je opravdu rozumné uzavřít se v prostředí rekordně nízkých sazeb po tak dlouho dobu. Vedle toho euru včera pomohl i komentář guvernéra ECB Draghiho při vystoupení v Evropském parlamentu. Šéf ECB uvedl, že spatřuje poměrně výrazný nárůst inflačních tlaků vycházejících, jak naznačil, především z napjatého trhu práce. Společně s tím však zopakoval, že sazby zůstanou na současných úrovních alespoň do léta 2019, což je nadále v souladu se současnou forward guidance ECB.

Podle Saravelose tak nastává situace vybízející k přepočítání kurzu eurodolaru, k čemuž přispívá například právě vylepšující se výhled evropské inflace. „Jednotlivé díly skládačky do sebe začínají zapadat. V případě EURUSD se rýsuje obnova,“ dodal.

Pravdou je, že společná evropská měna má poměrně slušnou „základní“ pozici, především ve srovnání s USD. Doposud investoři při náznacích další eskalace obchodních sporů favorizovali dolar, situace by se ale mohla změnit. Nahrává tomu především fakt, že nad americkou měnou visí hned několik otazníků, od Trumpovy preference slabší měny přes dvojí deficit (který tradičně nebývá charakteristikou měny považované za safe haven) až po fázi amerického ekonomického a úrokového cyklu obzvláště ve srovnání s tím evropským. Vedle toho nezapomínejme ani na stav sázek některých investorů. Poslední data CFTC ukázala, že objem expozice hedgeových fondů na long USD se ještě zvýšil, a to na 249 tisíc, což odpovídá hodnotám z přelomu 2016/2017. Jakmile by se tak na trzích objevil silnější prodejní fundament, reakce dolaru by vzhledem k této expozici mohla být poměrně citelná.

Vývoj EURUSD v tomto týdnu také naznačuje postupný nástup nervozity před středečním zasedáním Fedu. My v tomto případě budeme sledovat hned několik oblastí. Zvýšení sazeb o 25 bazických bodů je dle nás i dle trhu hotová věc. Soustředit se budeme proto na doprovodný komentář a novou prognózu. Nečekáme, že by došlo k jakýmkoli výraznějším změnám například ve spojitosti s obchodními spory, naopak počítáme s tím, že se guvernér Powell bude držet myšlenky pokračujícího postupného utahování měnové politiky, čemuž by měl odpovídat ještě jeden úrokový hike vy zbytku roku, zřejmě v prosinci. Otázkou bude, jak se měnový výbor postaví k dalšímu vývoj úroků během příštího roku. Dosavadní prognóza pracuje s celkem třemi koly navyšování během 2019, trh je však o něco střídmější, když sází (zatím) na dvě.

Pokud se zaměříme na akcie, začátek nového týdne vyzněl na obou stranách Atlantiku negativně. U amerických bondů jsme poté byli svědky posunu výnosu 2letého instrumentu na maxima z roku 2008. K tomu přispěl nejen Draghiho komentář, vyčkávání na Fed či informace o možné rezignaci náměstka ministra spravedlnosti Rosensteina. Svou roli nepochybně sehrála i nejslabší poptávka po sledovaném papíru během včerejší aukce – bid to cover ratio bylo vůbec nejnižší od roku 2008.

Dnes se v rámci zahraničního dění dočkáme několika vystoupení představitelů ECB. Z USA pak přijde důvěra spotřebitelů za září. Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,174 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 94,30 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1719 do 1,1835 EURUSD.*

Koruna se po většinu pondělí udržela nad hranicí 25,60 za euro. Zatímco region, tj. polský zlotý a maďarský forint, zaznamenal zisky, domácí měnu jako by ovlivnila začínající nervozita ze středečního zasedání České národní banky.

Kurz i peněžní trhy počítají s tím, že Rusnok a spol. tento měsíc zvýší sazby. Takový krok byl ostatně avizován i komentáři části bankovní rady ČNB. Po nich následné zisky koruny však „vyprovokovaly“ některé investory k uzavření korunových pozic, což se projevilo v oslabení kurzu zpět k hranici 25,60 EURCZK.

Vzhledem k očekávání trhu pracujeme s variantou, že samotné zvýšení sazeb bude mít na kurz CZK omezený dopad. Mnohem sledovanějším tématem bude doprovodný komentář guvernéra Rusnoka s případným důrazem na možnost pro letošek již pátého zvýšení sazeb. My věříme, že by na něj mělo dojít v listopadu. Pokud by však trhy vyhodnotily Rusnokova slova jako ne zcela přesvědčivá, existuje i varianta oslabení domácí měny.

Dnes nás žádná česká data nečekají. Aktuálně se koruna obchoduje na 25,60 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,56 až 25,65 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,63 až 21,86 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.