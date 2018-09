PMČR zítra (25. 9.) zveřejní čísla za 1H18

Philip Morris ČR zítra (25. 9.) zveřejní svá čísla za 1H18. Naše odhady jsou postaveny na nekonsolidovaných číslech. Očekáváme 0,5% r/r růst tržeb na 5,6 mld. Kč, který by měl být podpořen 2,2% růstem v ČR (cenový efekt). Naopak Slovensko a výrobní služby by měly dle našeho očekávání zaznamenat lehký pokles. Data odvozujeme ze statistiky zahraničního obchodu. Vyšší podíl ČR na celkových tržbách, posilující koruna a další úsporná opatření by měly vést k vylepšení provozní EBITDA marže o 0,7 p.b. na 43,1 %. Absolutní EBITDA by měla dosáhnout na 2,4 mld. Kč (+2,1 % r/r). Čistý zisk by měl vykázat růst o 0,5 % na 1,7 mld. Kč. Nižší růst než na provozu je zapříčiněn loňskou neobvykle nízkou efektivní daňovou sazbou (17,5 % vs. běžných 19 %).



Celkově se domníváme, že se investoři zaměří na informace kolem nových produktů (IQOS resp. HEETS). Očekáváme, že tržní podíl těchto produktů v ČR dosahuje kolem 3 % a že kanibalizace vlastních produktů je kolem 50 % (vzhledem k celkovému tržnímu podílu). Máme poněkud konzervativní očekávání především na výrobní služby (meziroční pokles), což by mohlo při naplnění naší projekce některé investory znervóznět.