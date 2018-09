Proč nekupovat jednotlivé akcie

Dává dnes smysl investovat do akcií Applu? Ano! Dává dnes smysl investovat do akcií Netflixu? Rozhodně! Dává dnes smysl investovat do akcií ExxonMobilu? Určitě! Není to ale nejlepší nápad, ani v jednom případě.

Vypracovat fundamentální analýzu několika vybraných akcií není až tak složité. Dokážete ale předpovědět i nečekané šoky? Těžko. Přitom i firmy jako Apple, Netflix či ExxonMobil si prožily hodně těžkostí. A ušetřeny nezůstaly ani jejich akcie.

Apple před návratem svého zakladatele Steva Jobse málem zkrachoval, Netflix v roce 2011 po změně cen přišel o 800 tisíc předplatitelů a firma ExxonMobil byla v roce 2014 těžce zasažena propadem cen ropy. Tyto události ukazují, že sestavovat akciové portfolio z cenných papírů jednotlivých firem není nejlepší nápad.

Nabízí se alternativa v podobě indexových fondů. Ale pozor, i v této oblasti je potřeba zvažovat rizika. Řada investorů peníze posílá do sektorových indexových fondů. "Ty jsou ale bohužel jen o trochu méně rizikové než akcie jednotlivých firem. Ceny ropy ovlivňují všechny těžaře a energetické společnosti, úrokové sazby mají vliv na všechny banky, regulace se týkají všech výrobců léků a podobně," říká Adam Grossman, zakladatel Mayport Wealth Management.

"To je důvod, proč jsou mými favority fondy kopírující skladbu trhů jako celků; fondy, ve kterých jsou akcie všech firem ze všech odvětví. Když se nedaří jednomu sektoru, daří se jinému, a trh jako celek tedy nepodléhá tak výrazné volatilitě," vysvětluje Grossman. Samozřejmě, i celý trh může prudce spadnout, ale čím širší je diverzifikace, tím nižší bývají ztráty.