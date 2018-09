Pražskou burzu sráží Erste (-4 %), akcie ve střední Evropě pociťují i slabý dolar

Akcie rakouské bankovní skupiny Erste , jednoho z hlavních titulů obchodovaných na pražské burze, propadají o více jak 4 procenta k 933 korunám za akcii a svojí vahou v indexu PX jej stahují o více jak 1 procento níže.



Na domácím rakouském trhu titul oslabuje o dvě procenta k 35,6 euro za akcii. I tento rozdíl dokládá měnový motiv při chybějící negativní korporátní zprávě, týkající se samostatně Erste .



Měny ve střední Evropě posilují proti slabosti amerického dolaru a protahují sérii zisků z předchozích dní.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%) * denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5967 0.1213 25.6040 25.5200 CZK/USD 21.7594 0.2405 21.7594 21.6312 HUF/EUR 323.9906 0.1539 324.1243 323.0485 PLN/EUR 4.2958 0.1178 4.2962 4.2878

Asie kurz změna (%) * denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0529 -0.1437 8.0707 8.0503 JPY/EUR 132.5360 0.0513 133.1290 132.5350 JPY/USD 112.6680 0.1743 112.8740 112.6330

USA, Evropa kurz změna (%) * denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8921 0.5308 0.8937 0.8881 CHF/EUR 1.1231 -0.5402 1.1309 1.1230 NOK/EUR 9.5823 -0.0916 9.5979 9.5760 SEK/EUR 10.3349 0.0356 10.3612 10.3229 USD/EUR 1.1764 -0.1189 1.1803 1.1761

Ostatní kurz změna (%) * denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3725 0.0686 1.3736 1.3691 CAD/USD 1.2921 0.1162 1.2920 1.2887

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne