Summary: UBS zahájila ve velkém stylu, ale výsledky Peugeotu jsou opravdu bombou

Druhý den týdne přináší v Evropě pozitivní korporátní překvapení, která spolu s lepšími PMI vybídla zdejší akciové trhy k solidnímu růstu.



UBS: 2Q18





Švýcarská bankovní jednička odstartovala výsledkovou sezónu v bankovním sektoru ve velkém stylu.. Správa aktiv si připsala 18% yoy nárůst zisku na 1 mld. CHF , a to i přes citelný odliv spravovaných prostředků ve výši 9 mld. CHF , jenž jde převážně na vrub americké daňové reformě. Druhým kvartálem v řadě příjemně překvapila rovněž investiční divize, která si přišla na 569 mil. CHF před zdaněním. Lví podíl na úspěchu divize má podobně jako u americké konkurence obchodování na akciových (+17 % yoy), potažmo kreditních a FX trzích. Akcie přidávají přes 3 % a táhnou sebou celý bankovní sektor (+2 %).Ještě větší bombou jsou výsledky francouzské automobilky Peugeot. Společnost, která stála v roce 2013 před krachem, je nyní vnímána jako. Celkové tržby automobilky narostly v 1H18 až o 40 % yoy na 38,6 mld. EUR . Čistý zisk posílil o 18 % na 1,5 mld. EUR . Za úspěchem stojí nákladové úspory a do velké míry i SUV řady 3008 a 5008. Provozní marže (Peugeot + Citroen) za 1H18 překonala 8,5 %, což je nejen daleko nad cílem na úrovni 6 %, ale také téměř na úrovni luxusnějších německých konkurentů, nikoliv výrobce pro masy. Provozní zisk za celou skupinu dosáhl 3 mld. EUR s provozní marží na úrovni 7,8 %.Velké věci se dějí i v rámci převzatého Opelu. Předešlý vlastník GM nebyl schopen dostat automobilku do černých čísel od roku 1999. Peugeotu se to povedlo půl roku od převzetí! Nákladové úspory zařídily 0,5 mld. EUR zisk s 5% marží.. Peugeot disponuje čistou hotovostí o objemu 8,2 mld. EUR Akcie letí vzhůru o 14 % a dostávají se tak na nejvyšší úrovně za posledních 10 let. Podobně jako UBS sebou táhnou celý automobilový sektor.